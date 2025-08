сегодня



FOO FIGHTERS выбрали барабанщика



По сообщению The Hollywood Reporter and Variety, FOO FIGHTERS взяли в состав Ilan Rubin, ранее игравшего в NINE INCH NAILS. Он пришел на место Josh Freese, уволенного в марте. Josh Freese, игравший в NIN с 2005 по 2008, стал новым барабанщиком NINE INCH NAILS.







+0 -0



( 1 ) просмотров: 38