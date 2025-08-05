Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки» 29
*TONY IOMMI, BILL WARD и GEEZER BUTLER о смерти Оззи 24
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 22
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки» 29
*TONY IOMMI, BILL WARD и GEEZER BUTLER о смерти Оззи 24
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 22
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 19
[= ||| все новости группы



*

Ozzy Osbourne

*



5 авг 2025 : 		 GENE SIMMONS вспоминает Оззи

5 авг 2025 : 		 TED NUGENT вспоминает Оззи

5 авг 2025 : 		 Организаторы Wacken Open Air устроили шоу дронов в честь Оззи

3 авг 2025 : 		 VINNY APPICE вспоминает Оззи

3 авг 2025 : 		 DON DOKKEN вспоминает Оззи

2 авг 2025 : 		 IAN MUNSICK почтил память Оззи

1 авг 2025 : 		 Вокалист DEF LEPPARD вспоминает Оззи

1 авг 2025 : 		 RITCHIE BLACKMORE о смерти Оззи

1 авг 2025 : 		 OASIS почтили память Оззи

1 авг 2025 : 		 Оззи Осборн был похоронен на территории своего особняка

31 июл 2025 : 		 Alex Skolnick почтил память Оззи

31 июл 2025 : 		 DEVIN TOWNSEND почтил память Оззи

30 июл 2025 : 		 Сенатор от Пенсильвании почтил память Оззи

30 июл 2025 : 		 Robyn Adele Anderson исполнила хит Оззи

29 июл 2025 : 		 Поминальная процессия по Оззи пройдет в среду

29 июл 2025 : 		 CELINE DION почтила память Оззи

28 июл 2025 : 		 TONY IOMMI о смерти Оззи: «Я будто потерял брата»

28 июл 2025 : 		 GEEZER BUTLER: «Никто не думал, что через две недели он уйдет»

28 июл 2025 : 		 YUNGBLUD обещает исполнять песню BLACK SABBATH на каждом концерте

28 июл 2025 : 		 Фанаты устроили мемориал в память об Оззи

28 июл 2025 : 		 BENJAMIN BURNLEY и LACEY STURM исполнили песню в честь Оззи

27 июл 2025 : 		 KERMIT THE FROG почтил память Оззи

27 июл 2025 : 		 DAVID LEE ROTH почтил память Оззи

27 июл 2025 : 		 DEF LEPPARD почтили память Оззи

27 июл 2025 : 		 JOAN JETT вспоминает Оззи

27 июл 2025 : 		 PAT BOONE о смерти Оззи
Показать далее
| - |

|||| сегодня

GENE SIMMONS вспоминает Оззи



zoom
GENE SIMMONS в интервью Piers Morgan Uncensored поделился своими размышлениями о жизни и наследии Оззи Осборна после кончины легендарного вокалиста BLACK SABBATH. Ведущий отметил, что дебютный альбом BLACK SABBATH был революционным, когда он вышел в 1970 году, и Gene с ним согласился:

«Я уже упоминал об этом как-то, что я читал журнал Rolling Stone, и когда дошёл до задней обложки, там была чёрная реклама с силуэтами фигур. Было не совсем понятно, что это. BLACK SABBATH. Но в заголовке было написано: "BLACK SABBATH — громче, чем LED ZEPPELIN". Я подумал: "О Боже. Я должен послушать эту группу. Что это такое?" И в начале мы играли с BLACK SABBATH — это были три или четыре концерта, кажется, в 1974 году. Зал был не очень большим — может, на 3000 мест — и когда мы сходили со сцены, Geezer, великий басист, был за сценой, а я шёл на каблуках, мой рост около двух метров, а он среднего роста. Оззи рассказывал историю о том, как Geezer подошёл к Оззи и спросил: "Что это за группа, взрывaющaя бoмбы? Что это значит?" Я расскажу вам, что на самом деле произошло: когда мы сходили со сцены, Оззи поднимался туда, мы проходили мимо друг друга, и я подумал: "Это лидер BLACK SABBATH". Он подошёл ко мне, протянул руку и сказал: "Привет, я Оззи. Приятно познакомиться". Я был полностью погружён в сценическую атмосферу. А он просто сказал: "Привет, я Оззи. Приятно познакомиться". Я был ошеломлён. А потом он вышел на сцену и дал волю эмоциям.

Он гигант. Мне звонили люди из индустрии, но были два фаната, которые разговаривали по телефону, и я их знал, и они не могли вымолвить ни слова, потому что горевали по Оззи. Они просто рыдали. Они просто плакали. Не переставали плакать. Один начинал говорить: "Помнишь, когда Оззи...", а потом они снова начинали плакать.

Он был великим человеком. Это ужасная, чудовищная потеря».

На вопрос, насколько хорошим певцом был Оззи с технической точки зрения, Gene ответил:

«Ему никогда не отдавали должное. Оззи никогда не пытался изменить свой голос. Когда я пою в KISS или когда James из METALLICA или кто-то другой выходит на сцену, мы используем грубый тон, мы включаем мясорубку в нашем голосе, чтобы петь. Оззи всегда был собой — он пел мелодию.

Это забавно. Мы с Оззи встретились на одном мероприятии, сидели рядом и разговаривали. Он сказал это публично. Я спросил: "Какую музыку ты любишь?" Он такой: "Я люблю THE BEATLES". Я: "О да. Я тоже. Кого ещё?" Он: "Я люблю ABBA". ABBA?

Все остальные музыканты пытаются подбирать правильные слова, чтобы укрепить свой публичный имидж. Оззи было всё равно. Он был Оззи, и к чёрту осторожность. Он всё делал по-своему.

Может быть, греки были правы. Они говорили: "Будь верен себе". Оззи всегда был самим собой, он не был выдуманным персонажем. Мы создали свои сценические образы с помощью грима, высунутого языка и всего остального. Оззи просто выходил на сцену и позволял себе быть самим собой. И любовь и восхищение не только со стороны индустрии, но и со стороны фанатов не имеют себе равных. Я знаю, что сейчас миллионы фанатов — я сам задыхаюсь от эмоций — миллионы фанатов просто ошеломлены и плачут. Он великий человек».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

5 авг 2025
Gustaff
Никогда бы не узнал Симмонса
просмотров: 180

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом