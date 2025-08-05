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GENE SIMMONS вспоминает Оззи



GENE SIMMONS в интервью Piers Morgan Uncensored поделился своими размышлениями о жизни и наследии Оззи Осборна после кончины легендарного вокалиста BLACK SABBATH. Ведущий отметил, что дебютный альбом BLACK SABBATH был революционным, когда он вышел в 1970 году, и Gene с ним согласился:



«Я уже упоминал об этом как-то, что я читал журнал Rolling Stone, и когда дошёл до задней обложки, там была чёрная реклама с силуэтами фигур. Было не совсем понятно, что это. BLACK SABBATH. Но в заголовке было написано: "BLACK SABBATH — громче, чем LED ZEPPELIN". Я подумал: "О Боже. Я должен послушать эту группу. Что это такое?" И в начале мы играли с BLACK SABBATH — это были три или четыре концерта, кажется, в 1974 году. Зал был не очень большим — может, на 3000 мест — и когда мы сходили со сцены, Geezer, великий басист, был за сценой, а я шёл на каблуках, мой рост около двух метров, а он среднего роста. Оззи рассказывал историю о том, как Geezer подошёл к Оззи и спросил: "Что это за группа, взрывaющaя бoмбы? Что это значит?" Я расскажу вам, что на самом деле произошло: когда мы сходили со сцены, Оззи поднимался туда, мы проходили мимо друг друга, и я подумал: "Это лидер BLACK SABBATH". Он подошёл ко мне, протянул руку и сказал: "Привет, я Оззи. Приятно познакомиться". Я был полностью погружён в сценическую атмосферу. А он просто сказал: "Привет, я Оззи. Приятно познакомиться". Я был ошеломлён. А потом он вышел на сцену и дал волю эмоциям.



Он гигант. Мне звонили люди из индустрии, но были два фаната, которые разговаривали по телефону, и я их знал, и они не могли вымолвить ни слова, потому что горевали по Оззи. Они просто рыдали. Они просто плакали. Не переставали плакать. Один начинал говорить: "Помнишь, когда Оззи...", а потом они снова начинали плакать.



Он был великим человеком. Это ужасная, чудовищная потеря».



На вопрос, насколько хорошим певцом был Оззи с технической точки зрения, Gene ответил:



«Ему никогда не отдавали должное. Оззи никогда не пытался изменить свой голос. Когда я пою в KISS или когда James из METALLICA или кто-то другой выходит на сцену, мы используем грубый тон, мы включаем мясорубку в нашем голосе, чтобы петь. Оззи всегда был собой — он пел мелодию.



Это забавно. Мы с Оззи встретились на одном мероприятии, сидели рядом и разговаривали. Он сказал это публично. Я спросил: "Какую музыку ты любишь?" Он такой: "Я люблю THE BEATLES". Я: "О да. Я тоже. Кого ещё?" Он: "Я люблю ABBA". ABBA?



Все остальные музыканты пытаются подбирать правильные слова, чтобы укрепить свой публичный имидж. Оззи было всё равно. Он был Оззи, и к чёрту осторожность. Он всё делал по-своему.



Может быть, греки были правы. Они говорили: "Будь верен себе". Оззи всегда был самим собой, он не был выдуманным персонажем. Мы создали свои сценические образы с помощью грима, высунутого языка и всего остального. Оззи просто выходил на сцену и позволял себе быть самим собой. И любовь и восхищение не только со стороны индустрии, но и со стороны фанатов не имеют себе равных. Я знаю, что сейчас миллионы фанатов — я сам задыхаюсь от эмоций — миллионы фанатов просто ошеломлены и плачут. Он великий человек».







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