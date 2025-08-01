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Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость»



MICHAEL KISKE в недавнем интервью вновь коснулся темы воссоединения со своей бывшей группой:



«Для меня это необычно. То есть теперь уже нет, но вначале эта идея была немного необычной, но на самом деле в этом только плюсы. Мне не нужно слишком много петь. Во время концертов не всё лежит на моих плечах. Есть и другие люди, которые поют. У меня есть перерывы. Когда кто-то заболевает, можно немного поменять песни, дать другим попеть больше и так далее. Но я также думаю, что если кому-то не нравится конкретный вокалист или кто-то не хочет слушать только одного певца, то это даже более интересно, потому что выступления становятся более яркими. Вся эта театральность интереснее, когда есть больше одного певца. Мы не пытались стать AVANTASIA. Просто мы с Kai вернулись в группу, и никого не стали увольнять. Вот почему мы теперь делаем всё вместе. И так получилось, что за годы существования группы у нас было три вокалиста. Вот почему так произошло. Но были и другие группы, где к этому привыкли, например, KISS всегда имели двух вокалистов, основных солистов. LINKIN PARK с самого начала имели двух вокалистов и так далее. Необычно то, как у нас это получается, что все объединились и делают всё это. Но я считаю, что это здорово. На это также интересно смотреть вживую. На сцене больше динамики».



На вопрос, как он и другие участники HELLOWEEN справляются с неизбежными столкновениями эгоизма, когда дело доходит до разделения ведущих вокальных партий, Kiske ответил:



«Это не проблема. Эгоизм уже не так велик. [Смеётся]. Это здорово. Конечно, когда автор сочиняет песню, у него в голове могут быть определённые мысли, и если кто-то пытается что-то изменить, это всегда задевает за живое, ведь это его детище. Но никогда не доходит до негатива. Всё остаётся под контролем. Автор песен не обязан соглашаться на что-либо, если ему это не нравится. А что касается вокала, то очень помогает то, что мы с Энди хорошо ладим. Так что никаких столкновений эгоизма не происходит. Всегда речь идёт о том, что больше подходит для песни. Я часто передаю ему свои идеи. Например: "Я попробовал спеть песню. Мне не очень понравилось. Попробуй ты". Или наоборот. До сих пор не было ни малейших проблем, честно говоря. Иногда подобное бывало с Kai, потому что он любит петь все свои песни, когда что-то сочиняет, что немного печально. Потому что происходит особая магия, когда я пою его песни. Звучит как в старые времена, и мы должны это использовать. На этот раз проблем не было. Он был очень сговорчивым, но на первом альбоме после воссоединения у нас были долгие дискуссии, потому что он хотел спеть песню "Skyfall", как и почти всё остальное. Я уже записал вокал для этой песни, и он звучал великолепно, всем понравилось. Дело не в том, что мы не хотим, чтобы он пел, и мне нравится, когда он поёт, — у него свой голос, — но так звучало лучше. Все чувствовали, что "так и должно быть". И я знаю, что он написал её для моего голоса, потому что когда он сочинял песню, на ранних этапах он сказал мне: "Будет звучать круто, когда ты будешь петь её". Почему-то потом он передумал. Но это был единственный случай, когда у нас была долгая дискуссия, и все чувствовали: "Нет. Ты должен петь это и это, а это должен петь Michael. Звучит здорово. Звучит так, как должно". Но с Andy такого не бывает. Но я могу петь всё, что сочиняет Kai, для меня это естественно. Наверное, потому что мы выросли на одной и той же музыке. Так что всё, что он сочиняет, я могу спеть, и получается отлично. Но часто, когда Andy пишет песню, слышно, что это песня Andy. Он просто обязан её спеть. Это его стиль. Поэтому я даже не пытаюсь. Иногда он просит меня, и тогда я пробую. И иногда это срабатывает, и тогда всё круто. Но поскольку мы разные, можно услышать: "Это для Michael" или "Это для Andy". Я сам был искренне удивлён, что не было никаких проблем с тем, кто что поёт. Только были небольшие разногласия со "Skyfall". Но это не было ссорой. Просто разговоры».







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