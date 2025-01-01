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*Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки» 29
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Shinedown

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|||| 2 авг 2025

Новый сингл SHINEDOWN выйдет оснью



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Вокалист SHINEDOWN Brent Smith сообщил, что новый сингл будет выпущен осенью:

«Что я могу вам сказать, так это то, что мы пока не знаем, как будет называться альбом. И могу сообщить, что пластинка не концептуальна — настоящий традиционный альбом. Все [песни] стоят особняком, но все они принадлежат к одному и тому же жанру. Но они никак не связаны друг с другом. Они работают на альбом — по сути, они работают под одной крышей. Могу вам сказать, что в октябре выйдет еще один сингл, который покажет группу с совершенно другой стороны. Я также могу сказать вам, что анонс альбома состоится в ноябре.

Мне не всегда нравится использовать термин "крайний срок", но дело в том, что сейчас очень высокая конкуренция… И мы в восторге от того, что мы по-прежнему занимаемся физическими продажами, а это значит, что наши винилы продаются довольно неплохо. Это достаточно крупный международный заказ, на который мы должны обратить внимание. Так что необходимо выполнить его вовремя. Я могу сказать, что на этой пластинке будет много интересного.… Я повторю, анонс альбома должен состояться в ноябре. И я могу с уверенностью сказать вам, что релиз состоится в марте».




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