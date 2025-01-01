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LOU GRAMM: «Сейчас самое время выступать с FOREIGNER»



LOU GRAMM в недавнем интервью ответил на вопрос о том, почему принял приглашение от FOREIGNER для участия в концертах:



«Что ж, я знаю, что с тех пор, как мы были включены в Зал славы рока, в группе многое изменилось — как к ранней группе, так и к группе в ее нынешнем виде. И я знаю, что у [гитариста-основателя FOREIGNER] Mick'a не все хорошо со здоровьем. Я полагаю, что если бы у него было все нормально, он бы активно выступал, и, возможно, я присоединился бы к нему. Но он недостаточно здоров, чтобы играть, и я понял, что хочу помочь группе поднять флаг — как первоначальной, так и нынешней — прямо сейчас, в эти моменты упадка сил и когда к нам приковано так много внимания благодаря тому, чего мы достигли за эти годы. Я хочу быть там в качестве одного из первых участников, чтобы гордо размахивать этим флагом!»







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