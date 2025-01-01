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31 июл 2025
Лидер FILTER вспоминает Оззи
RICHARD PATRICK в интервью Q102 рассказал о том, как в 1996 году проходил совместный тур с Оззи Осборном:
«Это было потрясающе. Нас пригласили отправиться с ними в турне. В первый день тура мне захотелось проверить свою гитару, и я был на сцене, просто наигрывая гитарный рифф. И вдруг я оборачиваюсь, а Оззи Осборн стоит прямо рядом со мной, и он такой: "Мне нравится этот рифф, чувак. Мне нравится этот рифф из "Hey Man Nice Shot". Это отличный рифф". Я, типа, единственное, что смог выдавить, это "Спасибо, мистер Осборн". А он говорит: "О, просто Оззи, Rich. Не парься".
Он был отличным человеком. И ближе к концу тура я купил ему большую коробку сигар, потому что он курил сигары, как и я в то время, и он был очень благодарен и раскурил для меня одну. И это было действительно круто. Это было потрясающе!»
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