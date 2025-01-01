Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 124
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 50
*Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки» 29
*TONY IOMMI, BILL WARD и GEEZER BUTLER о смерти Оззи 24
*MEGADETH не стали звать на финальное шоу BLACK SABBATH 24
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 124
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 50
*Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки» 29
*TONY IOMMI, BILL WARD и GEEZER BUTLER о смерти Оззи 24
*MEGADETH не стали звать на финальное шоу BLACK SABBATH 24
[= ||| все новости группы



*

Filter

*



31 июл 2025 : 		 Лидер FILTER вспоминает Оззи

11 июл 2025 : 		 Новый релиз FILTER выйдет летом

27 июн 2025 : 		 Лидер FILTER: «Да не писал я про Курта!»

17 май 2025 : 		 Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии»

19 апр 2025 : 		 У нового альбома FILTER есть имя!

15 апр 2025 : 		 Новая песня вокалиста FILTER

4 сен 2024 : 		 Новое видео FILTER

6 июн 2024 : 		 Лидер FILTER: «Рок уже не торт»

26 янв 2024 : 		 RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист»

6 янв 2024 : 		 Лидер FILTER: «Ты становишься знаменитым, а потом внезапно происходит всякая хрень»

20 ноя 2023 : 		 Лидер FILTER: «Последний альбом я записал за 20 000$»

5 ноя 2023 : 		 Лидер FILTER: «Для меня успех это просто быть счастливым»

7 сен 2023 : 		 Фронтмен FILTER: «Я же был хронический алкаш»

1 сен 2023 : 		 Лидер FILTER: «У меня свой взгляд на мир»

27 авг 2023 : 		 Лидер FILTER: «Политика США превратилось в убогое шоу»

12 июл 2023 : 		 Новое видео FILTER

18 июн 2023 : 		 Лидер FILTER — о новой пластинке

26 май 2023 : 		 Новое видео FILTER

6 май 2023 : 		 Новая песня FILTER

16 окт 2022 : 		 Новая песня FILTER

1 окт 2022 : 		 FILTER планируют новый сингл

28 апр 2022 : 		 У FILTER есть новая музыка

18 май 2021 : 		 FILTER на GOLDEN ROBOT RECORDS

6 ноя 2020 : 		 Обложка нового альбома FILTER

29 окт 2020 : 		 FILTER в новом видео высмеяли сторонников Дональда Трампа

26 авг 2020 : 		 Музыканты STONE SOUR, IN FLAMES, MASTODON исполняют FILTER
Показать далее
| - |

|||| 31 июл 2025

Лидер FILTER вспоминает Оззи



zoom
RICHARD PATRICK в интервью Q102 рассказал о том, как в 1996 году проходил совместный тур с Оззи Осборном:

«Это было потрясающе. Нас пригласили отправиться с ними в турне. В первый день тура мне захотелось проверить свою гитару, и я был на сцене, просто наигрывая гитарный рифф. И вдруг я оборачиваюсь, а Оззи Осборн стоит прямо рядом со мной, и он такой: "Мне нравится этот рифф, чувак. Мне нравится этот рифф из "Hey Man Nice Shot". Это отличный рифф". Я, типа, единственное, что смог выдавить, это "Спасибо, мистер Осборн". А он говорит: "О, просто Оззи, Rich. Не парься".

Он был отличным человеком. И ближе к концу тура я купил ему большую коробку сигар, потому что он курил сигары, как и я в то время, и он был очень благодарен и раскурил для меня одну. И это было действительно круто. Это было потрясающе!»




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 97

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом