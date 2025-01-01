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IRON MAIDEN о смерти первого вокалиста



Группа IRON MAIDEN опубликовала следующее сообщение:



«Мы глубоко опечалены тем, что Пол Марио Дэй, первый вокалист IRON MAIDEN в 1975 году, скончался. Мы выражаем соболезнования семье и друзьям Пола. Пол был прекрасным человеком и хорошим товарищем.



Покойся с миром, Пол».











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