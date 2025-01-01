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KREATOR ждут финальный микс



Гитарист KREATOR Sami Yli-Sirniö в недавнем интервью рассказал о новом альбоме:



«Я рад сообщить вам, что весь март, апрель, май мы интенсивно работали над альбомом буквально каждый день. В мае мы отправились в Швецию, чтобы записать новый альбом с Jens Bogren в Sweden, Örebro, и планируем, что он выйдет в начале следующего года. Я жду финальных миксов. Не могу дождаться, когда услышу это. Захватывающие дни!»



На вопрос о том, чем новый альбом KREATOR будет отличаться от того, что мы слышали от группы ранее, он ответил:



«Ну, в нем есть несколько иные нюансы. Например, в паре песен мы приглушили гитару. Не в каждой песне. И, конечно, это влияет на все. И на разные песни. Мне трудно описать это, потому что я так близок к работе, но я реально с нетерпением жду возможности послушать миксы самому. Весной было много работы. И я надеюсь, что людям это тоже понравится. Давайте подождем и узнаем».



Что касается возможного названия альбома, Sami сказал:



«Ну, есть три варианта. Я точно не знаю, но также будет несколько музыкальных клипов. Они уже были сняты, но я их тоже не видел… Мы сделали видео с сырым миксом».







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