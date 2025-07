сегодня



Новое видео PRIMAL FEAR



Tears Of Fire, новое видео группы PRIMAL FEAR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Domination, выходящего пятого сентября на Reigning Phoenix Music:



01. The Hunter

02. Destroyer

03. Far Away

04. I Am The Primal Fear

05. Tears Of Fire

06. Heroes And Gods

07. Hallucinations

08. Eden (feat. Melissa Bonny of AD INFINITUM)

09. Scream

10. The Dead Don't Die

11. Crossfire

12. March Boy March

13. A Tune I Won't Forget



Bonus track (physical only, excluding jewel case CD)



14. Bridges Will Burn







