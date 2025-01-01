Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 124
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки» 29
*TONY IOMMI, BILL WARD и GEEZER BUTLER о смерти Оззи 24
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 22
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 124
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки» 29
*TONY IOMMI, BILL WARD и GEEZER BUTLER о смерти Оззи 24
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 22
[= ||| все новости группы



*

Ozzy Osbourne

*



5 авг 2025 : 		 GENE SIMMONS вспоминает Оззи

5 авг 2025 : 		 TED NUGENT вспоминает Оззи

5 авг 2025 : 		 Организаторы Wacken Open Air устроили шоу дронов в честь Оззи

3 авг 2025 : 		 VINNY APPICE вспоминает Оззи

3 авг 2025 : 		 DON DOKKEN вспоминает Оззи

2 авг 2025 : 		 IAN MUNSICK почтил память Оззи

1 авг 2025 : 		 Вокалист DEF LEPPARD вспоминает Оззи

1 авг 2025 : 		 RITCHIE BLACKMORE о смерти Оззи

1 авг 2025 : 		 OASIS почтили память Оззи

1 авг 2025 : 		 Оззи Осборн был похоронен на территории своего особняка

31 июл 2025 : 		 Alex Skolnick почтил память Оззи

31 июл 2025 : 		 DEVIN TOWNSEND почтил память Оззи

30 июл 2025 : 		 Сенатор от Пенсильвании почтил память Оззи

30 июл 2025 : 		 Robyn Adele Anderson исполнила хит Оззи

29 июл 2025 : 		 Поминальная процессия по Оззи пройдет в среду

29 июл 2025 : 		 CELINE DION почтила память Оззи

28 июл 2025 : 		 TONY IOMMI о смерти Оззи: «Я будто потерял брата»

28 июл 2025 : 		 GEEZER BUTLER: «Никто не думал, что через две недели он уйдет»

28 июл 2025 : 		 YUNGBLUD обещает исполнять песню BLACK SABBATH на каждом концерте

28 июл 2025 : 		 Фанаты устроили мемориал в память об Оззи

28 июл 2025 : 		 BENJAMIN BURNLEY и LACEY STURM исполнили песню в честь Оззи

27 июл 2025 : 		 KERMIT THE FROG почтил память Оззи

27 июл 2025 : 		 DAVID LEE ROTH почтил память Оззи

27 июл 2025 : 		 DEF LEPPARD почтили память Оззи

27 июл 2025 : 		 JOAN JETT вспоминает Оззи

27 июл 2025 : 		 PAT BOONE о смерти Оззи
Показать далее
| - |

|||| сегодня

TED NUGENT вспоминает Оззи



TED NUGENT в подкасте поделился воспоминаниями о совместных концертах с BLACK SABBATH в конце 70-х:

«Что ж, на самом деле это не имеет значения, потому что, в конечном счете, мы все любим Оззи. Он был добрым человеком, джентльменом, трудолюбивым парнем, чрезвычайно талантливым. Он был талантливым вокалистом и автором песен, с которым нельзя не считаться. Так что мы молимся за его семью, друзей и миллионы поклонников, которые по-настоящему травмированы [его кончиной]. Я имею в виду, что вокруг много горя и слез. Итак, мы с вами, люди, и мы разделяем ваше горе, мы разделяем ваши эмоции и мы разделяем вашу любовь к Оззи. У нас на душе непросто из-за Осборнов, потому что он был хорошим отцом и мужем… И когда он завязал, он стал веселым парнем. Он был веселым парнем. Он был дерзким парнем. И что еще более важно, он известен как Князь Тьмы. Он был христианином. Он был против войны...

Я просмотрел множество сообщений, связанных с жизнью Оззи, многие из его текстов были посвящены миру, поддержке вооруженных сил, победе добра над злом, выявлению бедствий человечества, негативу, злу и сатанизму. Поэтому я верю, я уверен в себе, когда говорю, что Оззи Осборн был христианином».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 195

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом