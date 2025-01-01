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TED NUGENT вспоминает Оззи



TED NUGENT в подкасте поделился воспоминаниями о совместных концертах с BLACK SABBATH в конце 70-х:



«Что ж, на самом деле это не имеет значения, потому что, в конечном счете, мы все любим Оззи. Он был добрым человеком, джентльменом, трудолюбивым парнем, чрезвычайно талантливым. Он был талантливым вокалистом и автором песен, с которым нельзя не считаться. Так что мы молимся за его семью, друзей и миллионы поклонников, которые по-настоящему травмированы [его кончиной]. Я имею в виду, что вокруг много горя и слез. Итак, мы с вами, люди, и мы разделяем ваше горе, мы разделяем ваши эмоции и мы разделяем вашу любовь к Оззи. У нас на душе непросто из-за Осборнов, потому что он был хорошим отцом и мужем… И когда он завязал, он стал веселым парнем. Он был веселым парнем. Он был дерзким парнем. И что еще более важно, он известен как Князь Тьмы. Он был христианином. Он был против войны...



Я просмотрел множество сообщений, связанных с жизнью Оззи, многие из его текстов были посвящены миру, поддержке вооруженных сил, победе добра над злом, выявлению бедствий человечества, негативу, злу и сатанизму. Поэтому я верю, я уверен в себе, когда говорю, что Оззи Осборн был христианином».







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