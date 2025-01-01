4 авг 2025



ALICE COOPER: «Сейчас мы звучим так же, как в 1974-м»



ALICE COOPER в недавнем интервью Rock Candy обсудил, почему группа распалась в 1974 и почему сейчас настал момент вновь собраться вместе:



«Я знал, что тогда у нас не могло ничего получиться. На пути было слишком много препятствий. Mike [Michael Bruce] переживал тяжёлый период, у Dennis [Dunaway] были проблемы со здоровьем, у Neal [Smith] тоже были проблемы со здоровьем. К тому же я боролся с кокаиновой и алкогольной зависимостями, и это отбросило меня назад как минимум на пять лет. В конце турового цикла альбома "Muscle Of Love" мы не были на одной волне в плане образа жизни. Вряд ли кто-то действительно понимал, в каком направлении должна двигаться группа. Мы были несостоятельны.



Я считаю, что всё в итоге сложилось идеально. Я никогда не чувствовал, что группа распалась. Скорее, мы разошлись, и каждый пошёл своим путём. Но нужно помнить, что мы вместе учились в старшей школе, у нас есть общая история... И когда мы наконец снова собрались и начали играть как группа, это было как возвращение домой».



Новый студийный альбом, который они создали с помощью «пятого участника группы», продюсера Bob Ezrin, вышел в июле 2025 года и звучит так, как будто они продолжили с того места, на котором остановились в 1974 году.



«Я понимал, что некоторые люди будут скептически относиться к тому, сможем ли мы это сделать, но группа звучит точно так же, как в 1974 году. Я был очень удивлён этому».







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