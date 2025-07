сегодня



ELTON JOHN в новом видео SPINAL TAP



Stonehenge ft. Elton John, новое видео группы SPINAL TAP, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The End Continues", выходящего 12 сентября вместе с выходом фильма "Spinal Tap II: The End Continues":



01. Nigel's Poem

02. Let's Just Rock Again

03. Flower People (with Elton John)

04. Brighton Rock

05. The Devil's Just Not Getting Old

06. Cups And Cakes (with Paul McCartney)

07. I Kissed A Girl

08. Angels

09. Big Bottom (with Garth Brooks and Trisha Yearwood)

10. Judge And Jury

11. Rockin' In The Urn

12. Blood To Let

13. Stonehenge (with Elton John)







