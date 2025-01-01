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Новости
*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 124
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 50
*Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки» 29
*TONY IOMMI, BILL WARD и GEEZER BUTLER о смерти Оззи 24
*MEGADETH не стали звать на финальное шоу BLACK SABBATH 24
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*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 124
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 50
*Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки» 29
*TONY IOMMI, BILL WARD и GEEZER BUTLER о смерти Оззи 24
*MEGADETH не стали звать на финальное шоу BLACK SABBATH 24
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Kerry King

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31 июл 2025 : 		 KERRY KING почтил память Оззи

17 май 2025 : 		 KERRY KING: «Играть с друзьями гораздо важнее, чем я думал»

11 май 2025 : 		 KERRY KING о том, что не стал участником MEGADETH: «Я понимаю, что сделал правильный выбор»

6 май 2025 : 		 Видео с выступления KERRY KING

5 май 2025 : 		 Почему KERRY KING играет песни SLAYER?

28 апр 2025 : 		 KERRY KING хочет завершить запись альбома до конца года

22 апр 2025 : 		 KERRY KING разогрел рестлера

9 апр 2025 : 		 KERRY KING послал хейтеров

26 фев 2025 : 		 KERRY KING: «Не хочу я книжку писать!»

21 фев 2025 : 		 KERRY KING хочет альбом в 2026

10 фев 2025 : 		 Видео с выступления KERRY KING

27 янв 2025 : 		 Видео с выступления KERRY KING

17 янв 2025 : 		 KERRY KING открыл американский тур

15 янв 2025 : 		 KERRY KING записал тему для DAMIAN PRIEST

13 янв 2025 : 		 KERRY KING с радостью играет где угодно

12 янв 2025 : 		 KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, BLACK SABBATH, AC/DC и METALLICA

11 янв 2025 : 		 KERRY KING: «DAVE MUSTAINE обязательно что-то ляпнет»

5 янв 2025 : 		 KERRY KING выбрал пятерку лучших гитаристов

24 дек 2024 : 		 MARK OSEGUEDA о работе с KERRY KING

23 дек 2024 : 		 KERRY KING: «Такого б...а как в мИтоле нет нигде!»

20 дек 2024 : 		 KERRY KING выбрал лучший альбом BLACK SABBATH

18 дек 2024 : 		 Зачем KERRY KING стали играть IRON MAIDEN

10 дек 2024 : 		 KERRY KING опять сыграл IRON MAIDEN

9 дек 2024 : 		 KERRY KING о выступлениях сольно

5 дек 2024 : 		 KERRY KING почтил память Пола Ди'Анно и высказался о позднем IRON MAIDEN

8 ноя 2024 : 		 KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу»
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|||| сегодня

KERRY KING почтил память Оззи



zoom
KERRY KING в рамках выступления 29 и 30 июля в ZOOM Frankfurt, Frankfurt, Germany и Simm City, Vienna, Austria, почтил память Оззи Осборна исполнив кавер-версию композиции BLACK SABBATH "Wicked World".




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