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KERRY KING почтил память Оззи



KERRY KING в рамках выступления 29 и 30 июля в ZOOM Frankfurt, Frankfurt, Germany и Simm City, Vienna, Austria, почтил память Оззи Осборна исполнив кавер-версию композиции BLACK SABBATH "Wicked World".







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