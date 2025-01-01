Arts
*

DarWin

*
Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
-



Новое видео DARWIN



“Rising Distortion”, новое видео группы DARWIN, доступно для просмотра ниже. Эта песня включена в выходящий 26 сентября на OoS/Phantom Recordings альбом Distorted Mirror:

“Rising Distortion”
“Distorted Mirror”
“Man vs. Machine”*
“33rd Century Man”
“Cry a River”
“Glow”
“Loophole”*
“Winter Fare”




