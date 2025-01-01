×
MEGADETH обещают последний альбом и тур
CRADLE OF FILTH уволили гитариста
Новое видео CORONER
Погиб бывший гитарист MASTODON
Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!»
DarWin
Великобритания
https://darwin.is/
https://www.facebook.com/DarWinOoS/
28 авг 2025
Новое видео DARWIN
21 июл 2025
Видео с текстом от DARWIN
8 июн 2025
Новое видео DARWIN
13 авг 2024
Новое видео DARWIN
23 июл 2024
Новое видео DARWIN
30 июн 2024
Новое видео DARWIN
10 июн 2024
Новое видео DARWIN
2 июн 2024
Новое видео DARWIN
15 май 2024
Новое видео DARWIN
17 ноя 2023
Новое видео DARWIN
4 ноя 2023
Новая песня DARWIN
14 мар 2021
Новый релиз DARWIN выйдет весной
12 ноя 2020
DEREK SHERINIAN о новом сингле DARWIN
27 сен 2020
Видео с текстом от DARWIN
12 сен 2020
Новый альбом DARWIN выйдет осенью
25 авг 2020
SIMON PHILLIPS, BILLY SHEEHAN, MATT BISSONETTE в новом видео DARWIN
сегодня
Новое видео DARWIN
“Rising Distortion”, новое видео группы DARWIN, доступно для просмотра ниже. Эта песня включена в выходящий 26 сентября на OoS/Phantom Recordings альбом Distorted Mirror:
“Rising Distortion”
“Distorted Mirror”
“Man vs. Machine”*
“33rd Century Man”
“Cry a River”
“Glow”
“Loophole”*
“Winter Fare”
