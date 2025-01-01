сегодня



BILLY CORGAN вспоминает Оззи: «Не было никаких знаков, что он скоро уйдет»



BILLY CORGAN в интервью "Klein.Ally.Show" поговорил о влиянии BLACK SABBATH:



«Самое замечательное, что [через несколько часов после объявления о смерти Оззи] было такое невероятное количество теплых слов. Я сидел в социальных сетях, и буквально все, на кого я подписан — мне все равно, если это компания по производству одежды, мне все равно, если это производитель педалей, — все [отдавали] дань уважения Оззи [в день его смерти]. Я думаю, это просто удивительно, какая у него была связь с людьми, и вы это могли наблюдать сами.



Я, конечно, только что пережил это, несколько недель назад в Бирмингеме на концерте ["Back To The Beginning"]. Но теперь, когда я вижу это, это еще более ошеломляет»



На вопрос, был ли у него шанс поговорить с Оззи на финальном концерте в Бирмингеме, Billy ответил:



«Я не стал ему мешать, потому что было так много людей, которые хотели с ним поговорить. И были люди, которых он не видел годами. И с тех пор, как Шэрон появилась в моем подкасте, мы с ней обсуждали, что я приеду к ним домой в Лос-Анджелес и возьму интервью у Оззи. В общем, я подумал: "Я просто подожду. Я все равно поговорю с ним после'



Однако я хотел бы поделиться одним особенным моментом. Я не хочу говорить, кто этот человек — это участник очень известной альтернативной группы. Но когда за два дня до концерта BLACK SABBATH провели саундчек, на стадионе не было буквально никого, кроме охраны, меня и этого человека из другой известной альтернативной группы. И мы по сути в последний раз смотрели саундчек BLACK SABBATH с Оззи. И Оззи увидел нас там, внизу, и изобразил свой знаменитый жест — [он] сидел на своем стуле, но при этом он изобразил знаменитый жест Оззи "писвам" и улыбнулся. И это тот момент, который я всегда буду вспоминать, потому что это был тот особый случай, когда, по сути, были только мы и группа. И я, и еще один человек — вот почему я не хочу говорить, кто это, — мы оба начали плакать, потому что не могли поверить, что волшебной мечте об этой группе в нашей жизни приходит конец».



Он также вспоминал, как познакомился с музыкой BLACK SABBATH, когда ему было всего восемь лет



«Мой дядя был барабанщиком, и у него была коллекция очень прогрессивного рока, а моя бабушка по какой-то причине разрешала мне слушать его пластинки. И первой пластинкой в стопке была "Master Of Reality". Никогда не слышал об этой группе, понятия не имел. А первой песней, которую я услышал в их исполнении, была "Sweet Leaf". И звук его голоса оказал на меня огромное влияние. Я не мог понять, что происходит. Меня словно пронзило ртутью. И потом, конечно, гитара Tony. И я ничего не хочу сказать, если ты фанат SABBATH, это звучит ново, но когда тебе восемь лет и у тебя нет для этого никакого контекста, это было очень шокирующе. Это чувство никогда не покидало меня, и оно оказало огромное влияние на мою музыку и мой подход к ней. Так что быть с ними в тот день было похоже на волшебный сон. И это был такой кайф. Я думаю, что все участники — METALLICA, Tom Morello; я имею в виду, все — мы общались и было так здорово принять участие в этом событии. Я считаю, это было величайшее музыкальное событие, в котором я когда-либо участвовал, в течение одного дня. Это было просто невероятно. Все вели себя наилучшим образом. Все выкладывались по полной, потому что было так много любви к Оззи и группе. И я это видел. Я имею в виду, я видел это за кулисами, я видел это, когда были включены камеры. И вот, я был на таком подъеме, а потом кто-то вбежал в комнату [22 июля] и сказал: "О боже мой. Оззи только что умер", это было что-то вроде: "Подождите. Фильм не должен был так заканчиваться"».



На вопрос, было ли для него шокирующим известие о смерти Оззи, особенно учитывая, что певец в течение многих лет боролся с серьезными проблемами со здоровьем, Billy ответил:



«Ну, я был рядом с ним, и, очевидно, люди уделяли много внимания тому, в какой форме он был. Очевидно, он был готов не на все сто процентов. Но если кто-нибудь видел те групповые фотографии, на которых были запечатлены я, METALLICA и многие другие музыканты, играющие вместе, то на этой групповой фотографии были мы, а фотографом был Росс Халфин, очень известный рок-фотограф, и мы все снимались с Россом в течение многих лет. И он снимал Оззи в течение 45 лет. И Оззи ругал его, точно так же, как вы могли бы услышать в эпизоде [реалити-шоу Оззи на телевидении] "The Osbournes". Так что я не заметил в его настроении ничего, что говорило бы о том, что он близок к концу своей жизни. И, обсуждая это с группой, мы подумали, что, возможно, именно этот концерт придал ему сил. Возможно, мысль о том, что в конце этой дороги есть радуга, возможно, поддерживала его настроение. И я не говорю, что, когда все закончилось, с ним было покончено. Я просто говорю, что, возможно, концерт действительно продлил его жизнь, потому что ему было за что бороться, к чему стремиться, и он увидел, как много значат для него это шоу и эти артисты… Я имею в виду, что в наши дни мы все смотрим музыку по телефону, но я был там, я наблюдал, как все снова превращаются в маленьких детей, потому что для хард—рока — TOOL, Morello, для таких групп, как мы, SABBATH всегда была альтернативной группой; мы никогда не видел в них просто металлическую группу. Итак, величайшие рок-звезды в мире, мы все были там по одной причине. И к Оззи было высказано и продемонстрированно много любви. Когда видишь это воочию, было очень приятно быть частью такого события».







