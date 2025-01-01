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TOM KEIFER вспоминает Оззи



TOM KEIFER в недавнем интервью поделился воспоминаниями об Оззи Осборне:



««Я любил BLACK SABBATH в детстве. Для меня Оззи был королем тяжёлой музыки. Я не использую слово "металл", потому что он сделал гораздо больше. Но для меня он действительно был новатором, начиная с BLACK SABBATH, а затем с сольными работами в стиле тяжёлого, жёсткого, мрачного рока. Его тексты были просто потрясающими. Все любили Оззи.



Я провёл много времени с Оззи во время поездки CINDERELLA в Москву на Московский музыкальный фестиваль мира в 1989 году. Это, пожалуй, было самое длительное время, которое я провёл с ним, и он был замечательным и очень весёлым. Он всё время всех смешил. Так что это по-настоящему большая потеря».



На вопрос, есть ли у него сумасшедшая история про Оззи Осборна, которую он мог бы рассказать, Tom ответил:



«Я пытаюсь вспомнить. Думаю, одним из самых забавных моментов было то, что мы дали пресс-конференцию, когда только приехали, и его спросили: "В чём разница между Америкой и Россией?" Это было в 1980-х, так что Domino's Pizza проводила целую маркетинговую кампанию, в которой обещала доставку пиццы за 30 минут, или пицца бесплатно. Он сказал что-то вроде: "Если мы не получаем в Америке пиццу за 30 минут, мы злимся и хотим, чтобы она была бесплатной. А здесь они всё ещё ждут свою пиццу". И вся комната просто разразилась смехом. [Смеётся]. Думаю, любой, кто был на той пресс-конференции, запомнит этот момент, потому что у него был свой стиль. Он был забавным».



После того, как ведущий отметил, что Оззи звучал великолепно на своём последнем выступлении, которое состоялось чуть более двух недель до его кончины, Tom согласился:



«Я видел отрывки из выступления. Это действительно здорово. И да, мне очень нравится трек, который он недавно выпустил, — песня "Gods Of Rock N Roll" просто потрясающая. Его голос по-прежнему великолепен. И, кстати, интересный факт — Fred Coury, барабанщик CINDERELLA, записал струнные партии для этой песни и участвовал в её создании... Да, это прекрасная песня. Мне она очень нравится. Его голос по-прежнему звучал просто потрясающе».







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