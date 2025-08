сегодня



Юбилейное издание FOGHAT выйдет осенью



Rhino отметит 50-летний юбилей альбома FOGHAT "Fool For The City" 12 сентября, выпустив специальную версию этого произведения на двойном виниле и двойном CD с ранее неизданным концертным альбомом, записанным в Aragon Ballroom, Chicago, в 1975 году:



Original Album:



01. Fool For The City

02. My Babe

03. Slow Ride

04. Terraplane Blues

05. Save Your Loving (For Me)

06. Drive Me Home

07. Take It Or Leave It



1975 Live Recording:



01. Fool For The City

02. Home In My Hand

03. My Babe

04. Honey Hush

05. Slow Ride

06. I Just Wanna Make Love To You

07. Wild Cherry *

08. Maybellene *



* CD only







