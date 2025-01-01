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Оззи Осборн был похоронен на территории своего особняка



Оззи Осборн был похоронен на территории своего особняка в Бакингемшире, Англия 31 июля. По сообщению Daily Mail, на частной службе в поместье площадью 250 акров присутствовали члены семьи Оззи, а также Элтон Джон и коллеги Оззи по группе BLACK SABBATH, Marilyn Manson, Rob Zombie, Zakk Wylde и участники METALLICA, а также другие близкие друзья и родственники.



Огромная цветочная композиция на территории особняка стала данью уважения легендарному певцу, а надпись "Ozzy Fucking Osbourne" была сделана на берегу озера Осборн.



Manson написал вчера в Х: «Сегодня мы похоронили любимого друга. Я бесконечно благодарен тебе за то, что ты впустил меня в свою жизнь, Оззи. Твое вдохновение и любовь всегда будут со мной. Спасибо тебе, Шэрон, и твоей семье за трепетную, красивую церемонию. Твое наследие продолжает жить».











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