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*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 124
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 50
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*TONY IOMMI, BILL WARD и GEEZER BUTLER о смерти Оззи 24
*MEGADETH не стали звать на финальное шоу BLACK SABBATH 24
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*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 124
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 50
*Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки» 29
*TONY IOMMI, BILL WARD и GEEZER BUTLER о смерти Оззи 24
*MEGADETH не стали звать на финальное шоу BLACK SABBATH 24
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Ozzy Osbourne

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Оззи Осборн был похоронен на территории своего особняка



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Оззи Осборн был похоронен на территории своего особняка в Бакингемшире, Англия 31 июля. По сообщению Daily Mail, на частной службе в поместье площадью 250 акров присутствовали члены семьи Оззи, а также Элтон Джон и коллеги Оззи по группе BLACK SABBATH, Marilyn Manson, Rob Zombie, Zakk Wylde и участники METALLICA, а также другие близкие друзья и родственники.

Огромная цветочная композиция на территории особняка стала данью уважения легендарному певцу, а надпись "Ozzy Fucking Osbourne" была сделана на берегу озера Осборн.

Manson написал вчера в Х: «Сегодня мы похоронили любимого друга. Я бесконечно благодарен тебе за то, что ты впустил меня в свою жизнь, Оззи. Твое вдохновение и любовь всегда будут со мной. Спасибо тебе, Шэрон, и твоей семье за трепетную, красивую церемонию. Твое наследие продолжает жить».






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