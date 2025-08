сегодня



Альбом TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA впервые выйдет на виниле



12 сентября по случаю 25-летия, впервые на виниле будет выпущен альбом TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA "Beethoven's Last Night":



LP One



Side One



01. Overture

02. Midnight

03. Fate

04. What Good This Deafness

05. Mephistopheles

06. What Is Eternal

07. The Moment



Side Two



01. Vienna

02. Mozart

03. The Dreams Of Candlelight

04. Requiem (The Fifth)

05. I'll Keep Your Secrets



LP Two



Side One



01. The Dark

02. Fur Elise

03. After The Fall

04. A Last Illusion

05. This Is Who You Are



Side Two



01. Beethoven

02. Mephistopheles' Return

03. Misery

04. Who Is This Child

05. A Final Dream







