сегодня



Демонстрационное видео от LORNA SHORE



LORNA SHORE опубликовали видео, в котором вокалист коллектива, Will Ramos, без дублей исполняет новый сингл "Unbreakable". Этот трек будет включен в выходящий 12 сентября альбом 'I Feel The Everblack Festering Within Me'.







просмотров: 93