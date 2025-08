сегодня



Новое видео NOTHING MORE



Freefall ft Chris Daughtry (Performance Music Video), новое видео NOTHING MORE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Carnal”, выход которого состоялся 16 мая на Better Noise Music.







