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Hatebreed

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CHRIS BEATTIE подал иск против HATEBREED



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По сообщению Billboard и Law360, CHRIS BEATTIE подал иск против своих бывших коллег по HATEBREED, утверждая, что он был "движущей силой звучания и идентичности до его внезапного и безосновательного исключения" из группы в ноябре прошлого года.

Документ, который был подан в Верховный суд штата Коннектикут в Нью-Хейвене, также обвиняет фронтмена HATEBREED Jamey Jasta (настоящее имя James Shanahan) в "все более странном" поведении в течение нескольких месяцев, предшествовавших "внезапному увольнению" Chris'a, "кульминацией которого стало одностороннее решение". чтобы отрезать Beattie от его карьеры, поклонников, гастролей и существенного ожидаемого дохода".

В иске Bittie утверждает, что он "внес значительный вклад своим трудом, музыкальным талантом, обязанностями по записи и управлению, продвижению и финансовыми ресурсами, без которых HATEBREED не достигли бы своего нынешнего уровня признания и прибыльности". Он добавляет, что "группа действовала в соответствии с давним негласном соглашением и пониманием того, что Shanahan и Beattie были равноправными совладельцами группы и имели право на свою долю прибыли, роялти и права на интеллектуальную собственность".

Согласно жалобе, в сентябре 2015 года Shanahan, Beattie и барабанщик Matthew Byrne заключили соглашение о распределении доходов от продажи товаров HATEBREED. В соответствии с соглашением о продаже, "Beattie, Byrne и Shanahan согласились, что каждый из них имеет право на 25% от продаж и выручки от продажи товаров, в то время как два других участника группы получили по 12,5%, что составляет оставшиеся 25% от продаж. Shanahan и/или менеджер группы Steve Ross имели специальный банковский счет HATEBREED и управляли доходами группы и распределением средств между другими участниками, включая Beattie".

По его словам, он и другие участники группы "не имели представления о том, как распоряжаются деньгами, и чаще всего получали оплату банковскими переводами. Эти переводы часто осуществлялись без объяснения причин и без разбивки суммы перевода".

Далее в жалобе говорится, что "HATEBREED продолжали работать в соответствии с давним негласным соглашением и пониманием того, что основные участники, включая Shanahan, Beattie и Byrne, были равноправными владельцами группы. Кроме того, все трое, вместе с менеджером группы Steve Ross, играли решающую роль во всех важных решениях от имени группы. Например, каждый из них отвечали за принятие управленческих решений и часто обсуждали их, а среди прочего были и такие вопросы, как оплата выступлений других участников группы, бронирование и планирование концертов, дистрибуция, а также общественный имидж и брендинг группы. Несмотря на такое понимание и практику, согласно которым три основных участника группы участвуют в принятии таких решений и имеют право на равные доли в прибыли, в какой-то момент Shanahan стал более скрытным в отношении принятия решений и финансов группы".

Перед своим увольнением Beattie утверждает, что он "начал замечать существенные задержки в получении своей доли от продаж товаров после выступлений HATEBREED. Когда Beattie все-таки получил выплаты, якобы отражающие его долю от продажи товаров, эти выплаты были значительно ниже, чем он ожидал в соответствии с соглашением о продаже. Из-за этого он начал запрашивать финансовую информацию о группе у Shanahan'a. Несмотря на свои неоднократные запросы в 2023 и 2024 годах, Beattie так и не получил никакой финансовой информации, подтверждающей, что полученная им часть выручки составила 25% от продаж, как и было обещано".

По его словам, в ноябре прошлого года Shanahan уведомил его о том, что он "отстранен" от должности басиста HATEBREED. "Увольнение Beattie последовало за неделями эксцентричного поведения Shanahan'a, в том числе он ругал и принижал техников группы, а также публично писал о том, что находится в стрессе, переутомлен и вообще у него слишком много забот. Отстраняя Beattie от участия в группе, Shanahan сослался на некий инцидент, который произошел примерно 9 ноября 2024 года непосредственно перед концертом HATEBREED в театре Toyota Oakdale в Уоллингфорде, штат Коннектикут. Там представитель охраны Live Nation, работавшая на площадке, ложно сообщила, что Beattie приставал к ней при входе перед своим выступлением. Эти утверждения были заведомо ложными. Beattie никогда не приставал ни к одному сотруднику Live Nation, и, скорее всего, она приняла его за кого-то другого.

Несмотря на то, что Beattie отрицал этот инцидент, Shanahan внезапно уволил Beattie из HATEBREED, несмотря на его тридцатилетнее пребывание в группе и негласное соглашение о том, что он останется частью HATEBREED. Shanahan не привел веских причин для его увольнения и распространил ложную информацию, не подкрепленную никакими доказательствами, среди других участников группы после шоу в Окдейле, чтобы дискредитировать репутацию Beattie и убедить других участников группы оправдать поступок Shanahan'a по увольнению Beattie из группы".

Далее Chris утверждает, что последствия его увольнения "оказали значительное негативное влияние на его карьеру, репутацию, здоровье и благополучие". Он также обвиняет HATEBREED в том, что они продолжают "продавать товары, используя фото Beattie в своем интернет-магазине". HATEBREED и Shanahan также продолжают продвигать группу, используя образ Beattie. Например, на дату подачи этого заявления Beattie по-прежнему фигурирует на фотографии профиля HATEBREED в Instagram, Beattie есть на веб-сайте HATEBREED и на страницах в социальных сетях".

Beattie требует от HATEBREED и Jasta возмещения финансового ущерба, включая компенсацию за моральный ущерб, заявив, что он был лишен доходов от гастролей и потерял контракты с брендами после своего увольнения.




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