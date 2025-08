сегодня



Новое видео ONI



What I've Become, новое видео ONI, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР “Genesis Pt. II”, релиз которого намечен на первое августа:



01 – “What I’ve Become”

02 – “Drug Me To Sleep”

03 – “Reset”

04 – “Illumination”

05 – “Float”

06 – “Retribution” http://www.theoniband.com/ ‎





+0 -0



просмотров: 65