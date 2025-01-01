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Барабанщик DREAM THEATER подвел итоги тура



Mike Portnoy опубликовал следующее сообщение:



«Что ж, на этом летний тур DT по Европе завершен. Это был, безусловно, один из самых потрясающих туров, которые я когда-либо совершал в своей карьере! Два месяца, наполненных огромным количеством метал-фестивалей и посещением самых невероятных живописных и исторических мест, на которых я когда-либо имел честь выступать.



Шесть из восьми недель мы провели в путешествии на борту этого прекрасного частного судна, что позволило нам выступать как можно дальше от шоу к шоу и от страны к стране. Но самое главное, именно благодаря этой замечательной команде людей мы смогли отыграть для вас каждое из этих шоу по всей Европе в течение последних двух месяцев. Спасибо нашей замечательной команде за то, что она помогала нам на каждом концерте. Несмотря на то, что путешествие было (в основном) очень комфортным, на каждом мероприятии и фестивале были свои сложности, с которыми справлялись эти удивительные мужчины и женщины, чтобы позволить нам делать то, что мы делаем на сцене каждый вечер для вас, ребята.



Что, наконец, привело меня к вам, ребята, потрясающим поклонникам DT со всего мира! Прошедшие девять месяцев с тех пор, как мы начали мировое турне, посвященное 40-летию DT, подарили мне одни из самых запоминающихся и эмоциональных концертов за всю мою карьеру. Спасибо всем, кто пришел на концерты, чтобы поделиться любовью и поддержкой, которые делают все это возможным!



Мы собираемся перейти в режим парасомнии на оставшуюся часть года и на первую половину следующего, продолжая выступать в максимально возможном количестве мест с совершенно новыми шоу и сет-листами, и мы надеемся увидеть вас всех на следующих концертах, чтобы мы могли сделать все, что в наших силах. с тобой все повторяется сначала!! До скорого...» http://www.dreamtheater.net







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