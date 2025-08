сегодня



Юбилейный винил CHILDREN OF BODOM



Nuclear Blast 25 сентября по случаю десятилетия альбома I Worship Chaos, выпустит несколько виниловых версий:



I Hurt

My Bodom (I Am The Only One)

Morrigan

Horns

Prayer For The Afflicted

I Worship Chaos

Hold Your Tongue

Suicide Bomber

All for Nothing

Widdershins

Mistress Of Taboo (Bonus Track – Plasmatics cover)

Danger Zone (Bonus Track – Kenny Loggins cover)

Black Winter Day (Bonus Track – Amorphis cover)

Cruel Summer (Bonus Track – Bananarama cover)











