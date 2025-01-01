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MAYHEM в студии



Басист MAYHEM Jørn "Necrobutcher" Stubberud в недавнем интервью подтвердил, что группа работает над новым материалом:



«Мы сейчас как раз в студии и записываем новую пластинку, над которой работаем уже несколько лет. Последний альбом выходил в 2019, так что прошло уже шесть лет, но это нормально».



На вопрос почему так долго, он ответил:



«Я думаю, это честнее, и для всех будет лучше, если между альбомами будет некоторое пространство, потому что, если вы выпускаете альбомы слишком близко друг к другу, это может быть просто повторением вашего последнего альбома или очень близким к нему, потому что нет времени на то, чтобы подготовиться. обрести новое вдохновение в промежутке. Так что, чем больше времени потребуется авторам песен, чтобы отойти от предыдущего проекта и получить новое вдохновение, тем больше времени это займет, так и будет лучше. И потом, чем больше времени у тебя, как у композитора, будет на то, чтобы обдумать песни...



Как композитор, я сравниваю это с работой художника. Ты рисуешь, рисуешь и рисуешь, и в конце концов трудно понять, когда нужно остановиться. Когда картина действительно закончена? То же самое и с песнями. Можно заблудиться. У тебя есть песня, и ты пишешь ее, и тогда она звучит хорошо, но потом ты думаешь, может быть, этот рифф должен звучать немного длиннее, и, может быть, этот рифф не должен повторяться, и, может быть, этот другой рифф должен повториться. И тогда, в конце концов, вы не знаете, когда остановиться. И к тому же, чтобы этот мыслительный процесс был продуман до конца, требуется время. Вот почему всегда, даже после того, как песни записаны в студии, вы начинаете исполнять их вживую, и тогда они немного видоизменяются, но мы, музыканты, называем их "концертными версиями". Но на самом деле, на самом деле концертные версии — это то, какой в итоге получилась песня, потому что, в некотором смысле, они не были полностью проработаны при записи. Вот почему они были изменены, когда мы репетировали их позже для концертов, потому что эти изменения были бы тем, что мы придумали. И именно поэтому я тоже люблю выпускать концертные альбомы, потому что мне кажется, что именно такими и должны быть песни на самом деле. К тому же, в этом случае у вас есть живая энергетика, а не студийная, где вы можете все [усовершенствовать] и добавить дополнительные гитары, клавишные или что-то еще. Так что это более честное представление. И иногда мне гораздо больше нравятся концертные версии!» http://www.thetruemayhem.com





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