Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 124
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки» 29
*TONY IOMMI, BILL WARD и GEEZER BUTLER о смерти Оззи 24
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 21
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 124
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки» 29
*TONY IOMMI, BILL WARD и GEEZER BUTLER о смерти Оззи 24
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 21
[= ||| все новости группы



*

Mayhem

*



4 авг 2025 : 		 MAYHEM в студии

20 янв 2025 : 		 Новый релиз MAYHEM выйдет зимой

18 дек 2024 : 		 Басист MAYHEM: «Я верил, что мы продержимся сорок лет»

19 ноя 2024 : 		 У MAYHEM есть 20

16 ноя 2024 : 		 Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим

16 май 2024 : 		 Концертное видео MAYHEM

16 сен 2023 : 		 Вокалист MAYHEM рассказал, как убивали Евронимуса

23 июл 2023 : 		 Концертное видео MAYHEM

15 авг 2022 : 		 MAYHEM выпустят бокс-сет осенью

3 май 2022 : 		 Переиздание MAYHEM выйдет весной

3 мар 2022 : 		 Альбом MAYHEM вышел на кассете

14 янв 2022 : 		 GAAHL исполняет песню MAYHEM

6 авг 2021 : 		 Новое видео MAYHEM

2 июл 2021 : 		 Новое видео MAYHEM

24 июн 2021 : 		 Трейлер нового релиза MAYHEM

23 июн 2021 : 		 Трейлер нового релиза MAYHEM

18 июн 2021 : 		 Трейлер нового релиза MAYHEM

13 июн 2021 : 		 Трейлер нового релиза MAYHEM

10 июн 2021 : 		 Трейлер нового релиза MAYHEM

4 июн 2021 : 		 Новое видео MAYHEM

11 май 2021 : 		 Новый ЕР MAYHEM выйдет летом

19 апр 2021 : 		 MAYHEM получили награду

30 ноя 2020 : 		 Вокалист MAYHEM выпустил масло

30 авг 2020 : 		 Барабанщик MAYHEM: «Блэк-металл для меня — это осознание себя»

14 апр 2020 : 		 Гитарист MAYHEM: «У нас долги на 75 косых»

29 мар 2020 : 		 Видео с выступления MAYHEM в 2000
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MAYHEM в студии



zoom
Басист MAYHEM Jørn "Necrobutcher" Stubberud в недавнем интервью подтвердил, что группа работает над новым материалом:

«Мы сейчас как раз в студии и записываем новую пластинку, над которой работаем уже несколько лет. Последний альбом выходил в 2019, так что прошло уже шесть лет, но это нормально».

На вопрос почему так долго, он ответил:

«Я думаю, это честнее, и для всех будет лучше, если между альбомами будет некоторое пространство, потому что, если вы выпускаете альбомы слишком близко друг к другу, это может быть просто повторением вашего последнего альбома или очень близким к нему, потому что нет времени на то, чтобы подготовиться. обрести новое вдохновение в промежутке. Так что, чем больше времени потребуется авторам песен, чтобы отойти от предыдущего проекта и получить новое вдохновение, тем больше времени это займет, так и будет лучше. И потом, чем больше времени у тебя, как у композитора, будет на то, чтобы обдумать песни...

Как композитор, я сравниваю это с работой художника. Ты рисуешь, рисуешь и рисуешь, и в конце концов трудно понять, когда нужно остановиться. Когда картина действительно закончена? То же самое и с песнями. Можно заблудиться. У тебя есть песня, и ты пишешь ее, и тогда она звучит хорошо, но потом ты думаешь, может быть, этот рифф должен звучать немного длиннее, и, может быть, этот рифф не должен повторяться, и, может быть, этот другой рифф должен повториться. И тогда, в конце концов, вы не знаете, когда остановиться. И к тому же, чтобы этот мыслительный процесс был продуман до конца, требуется время. Вот почему всегда, даже после того, как песни записаны в студии, вы начинаете исполнять их вживую, и тогда они немного видоизменяются, но мы, музыканты, называем их "концертными версиями". Но на самом деле, на самом деле концертные версии — это то, какой в итоге получилась песня, потому что, в некотором смысле, они не были полностью проработаны при записи. Вот почему они были изменены, когда мы репетировали их позже для концертов, потому что эти изменения были бы тем, что мы придумали. И именно поэтому я тоже люблю выпускать концертные альбомы, потому что мне кажется, что именно такими и должны быть песни на самом деле. К тому же, в этом случае у вас есть живая энергетика, а не студийная, где вы можете все [усовершенствовать] и добавить дополнительные гитары, клавишные или что-то еще. Так что это более честное представление. И иногда мне гораздо больше нравятся концертные версии!»



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 62

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом