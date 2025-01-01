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IAN MUNSICK почтил память Оззи



Американский кантри-рокер IAN MUNSICK почтил память Оззи Осборна на концерте в Buffalo County Fairgrounds, Kearney, NE 26 июля и исполнил кавер-версию хита “No More Tears”.







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