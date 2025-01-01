13 авг 2025



BRIAN 'HEAD' WELCH: «Угасание жизни ранит»



BRIAN 'HEAD' WELCH опубликовал небольшое сообщение, в котором упомянул о смерти Оззи Осборна, Халка Хогана и Малькольм-Джамал Уорнер:



«Та еще была неделька. Оззи ушел. Халк Хоган ушел. Малкольм—Джамал Уорнер - это его настоящее имя? Все они были важной частью моего детства.



Я говорю это вовсе не для того, чтобы похвастаться, потому что буквально любой из вас, ребята, мог бы достичь тех духовных высот, которых вы хотите достичь. Любой может открыть дверь, искать и найти, но я потратил годы на то, чтобы развить свою духовную жизнь и силу, и получил так много опыта, но это не делает меня невосприимчивым к угасающей природе жизни, которой мы живем.



Несмотря на то, что я знаю то, что я знаю, то, что я знаю — правда, и я знаю, что я испытаю на другой стороне, потому что я испытываю это, многое из этого, частично сейчас, по эту сторону смерти, но, черт возьми, это жестоко. Угасание жизни — это просто безумие. Круговорот жизни продолжается и продолжается, но сейчас это поражает меня. Становлюсь старше, и такие герои, как Оззи, уходят из жизни. Мои родители стареют. Моей дочери только что исполнилось 27. Так что, да, я чувствую это, как и все, чувак.



Независимо от того, какую духовную мудрость я обрел, я все еще чувствую горечь от угасания природы нашей жизни. Но я так позитивно смотрю в будущее, просто размышляю. [Я] хотел сообщить вам, ребята, последние новости. Будьте благословенны!»





