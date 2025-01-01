Arts
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 57
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 24
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 20
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 18
*DREAM THEATER выступили в Пловдиве 13
Brian Head Welch

13 авг 2025 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH: «Угасание жизни ранит»

6 авг 2025 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH: «Я был шокирован новостью о смерти Оззи»

8 апр 2025 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH и LACEY STURM исполняют KORN

24 сен 2024 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH: «Умирать на сцене не планирую»

7 дек 2023 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH основал лейбл

29 дек 2021 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH: «Я всё ещё христианин»

7 дек 2021 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH: «COVID-19 — серьёзная хрень!»

24 мар 2021 : 		 BRIAN "HEAD" WELCH пояснил за Христианство

15 мар 2021 : 		 BRIAN "HEAD" WELCH даёт совет, как разозлить демонов

17 фев 2021 : 		 BRIAN "HEAD" WELCH: «Музыка очень важна!»

23 дек 2020 : 		 BRIAN "HEAD" WELCH: «Бог меня учит!»

18 авг 2019 : 		 Музыканты BREAKING BENJAMIN, UNDEROATH, Ex-FLYLEAF на новом альбоме BRIAN 'HEAD' WELCH

5 июн 2019 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH и бывший губернатор Арканзаса исполняют "Blind"

23 май 2019 : 		 Документальный фильм о гитаристе KORN выйдет на DVD

6 дек 2018 : 		 Премьера фильма BRIAN 'HEAD' WELCH пройдет зимой

7 май 2018 : 		 Трейлер фильма о BRIAN 'HEAD' WELCH

9 май 2013 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH шокирован арестом вокалиста AS I LAY DYING

25 мар 2013 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH: «Порнография засасывает как наркотики»

9 фев 2013 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH ни о чём не жалеет

8 май 2012 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH о выступлении с KORN

22 ноя 2011 : 		 BRIAN “HEAD” WELCH: «Я больше не могу зарабатывать деньги на музыке»

31 окт 2011 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH: Новый клип

21 сен 2011 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH: Новый сингл

14 сен 2011 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH: семпл нового сингла

2 фев 2011 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH: "Иисус реален"

24 май 2009 : 		 Brian "Head" Welch: "Если бы ощутил, что Бог побуждает меня вернуться в KORN, я бы сделал это"
|||| 13 авг 2025

BRIAN 'HEAD' WELCH: «Угасание жизни ранит»



BRIAN 'HEAD' WELCH опубликовал небольшое сообщение, в котором упомянул о смерти Оззи Осборна, Халка Хогана и Малькольм-Джамал Уорнер:

«Та еще была неделька. Оззи ушел. Халк Хоган ушел. Малкольм—Джамал Уорнер - это его настоящее имя? Все они были важной частью моего детства.

Я говорю это вовсе не для того, чтобы похвастаться, потому что буквально любой из вас, ребята, мог бы достичь тех духовных высот, которых вы хотите достичь. Любой может открыть дверь, искать и найти, но я потратил годы на то, чтобы развить свою духовную жизнь и силу, и получил так много опыта, но это не делает меня невосприимчивым к угасающей природе жизни, которой мы живем.

Несмотря на то, что я знаю то, что я знаю, то, что я знаю — правда, и я знаю, что я испытаю на другой стороне, потому что я испытываю это, многое из этого, частично сейчас, по эту сторону смерти, но, черт возьми, это жестоко. Угасание жизни — это просто безумие. Круговорот жизни продолжается и продолжается, но сейчас это поражает меня. Становлюсь старше, и такие герои, как Оззи, уходят из жизни. Мои родители стареют. Моей дочери только что исполнилось 27. Так что, да, я чувствую это, как и все, чувак.

Независимо от того, какую духовную мудрость я обрел, я все еще чувствую горечь от угасания природы нашей жизни. Но я так позитивно смотрю в будущее, просто размышляю. [Я] хотел сообщить вам, ребята, последние новости. Будьте благословенны!»




Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
просмотров: 189

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
