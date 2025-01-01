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JOE BONAMASSA хвалит гитаристов Оззи



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JOE BONAMASSA в интервью "CBS News 24/7" на следующий день после смерти Оззи ответил на вопрос, что он значил для него как музыкант:

«Оззи был единственным в своём роде. Он олицетворял лучшее в рок-н-ролле, потому что это было бунтарство. Родителям это не нравилось. И в этом заключалась суть BLACK SABBATH и его сольной работы. Он всегда раздвигал границы».

О том, как он записал «For What It's Worth», кавер-версию песни BUFFALO SPRINGFIELD, для бокс-сета Оззи Осборна «Prince of Darkness» 2005 года, позже переизданную на альбоме Оззи «Under Cover»:

«Мне позвонили где-то в 2004-2005 годах, чтобы я сыграл соло на альбоме под названием "Under Cover". Это был альбом кавер-версий, который записывал Оззи, и он сделал кавер на песню BUFFALO SPRINGFIELD "For What It's Worth". Я подумал, что это действительно интересный кавер для Оззи. И я также сказал себе: "Почему они звонят мне? Неужели все рок-гитаристы Лос-Анджелеса исчезли одновременно?"

Так что я согласился. И для меня всегда было большой честью сыграть на альбоме Оззи Осборна. Его наследие будет жить вечно. А музыка, которую он создавал, была очень глубокой. И одна из вещей, которую, я думаю, люди упускают из виду, — это то, что он был великим певцом. Когда слышишь, как люди пытаются исполнить его песни, как великие вокалисты пытаются исполнить его песни, то понимаешь, насколько высоким был его голос, насколько богатым был его голос, и он сохранил этот голос до самого конца. На своём последнем концерте он звучал великолепно».
Джо также рассказал о гитаристах, которых Оззи нанимал для своей сольной группы после ухода из BLACK SABBATH, в число которых входили Рэнди Роудс, Берни Торме, Brad Gillis, Jake E. Lee, Zakk Wylde, Joe Holmes и Gus G:

Его подход к выбору гитаристов был чем-то вроде металл-версии того, что Джон Мэйолл делал в конце 1960-х со своей группой — он нанял Eric Clapton, Peter Green, Mick Taylor. Когда речь заходит о великих гитаристах, которые играли с Оззи Осборном, я имею в виду Tony Iommi, конечно, в BLACK SABBATH, Brad Gillis, Jake E. Lee, Zakk Wylde, Рэнди Роудса. Так что он всегда требовал, чтобы гитарист был дальновидным и амбициозным.

Я прочитал цитату самого Оззи, когда он сказал, что ему нужен был кто-то, кто хотел бы превзойти Эдди Ван Халена на гитаре. И это было важно для него. Для его музыки действительно требовался очень особенный гитарист, потому что это была очень простая музыка, но такие люди, как Zakk Wylde накладывали на неё свой отпечаток. Как и Jake E. Lee и Рэнди Роудс. Когда слушаешь эти песни, они звучат совсем иначе, если на гитаре играет кто-то другой. И это было его качеством как лидера группы и человека, который действительно считал электрогитару частью своей композиции».




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