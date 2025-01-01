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Вокалист PAPA ROACH вспоминает Оззи



JACOBY SHADDIX в недавнем интервью прокомментировал уход Оззи Осборна:



«Когда уходят из жизни кумиры нашего поколения — покойся с миром, Оззи, — это действительно заставляет взглянуть на вещи в перспективе. Я подумал, что, черт возьми, мы выступали на Ozzfest в 2001 или 2002 году, так что Оззи было бы 52-53, когда он ездил в тот тур, и мы гастролировали вместе. И тогда я думаю: "О, черт возьми. Мне почти столько же лет. Неужели это начало заката моей карьеры?" Я как раз думал об этом сегодня утром, когда узнал новости. Какая это была икона и какое огромное влияние он оказал на музыку.



Я просто скажу вот что: я люблю эту группу. Мне нравится то, что сделал Оззи, и он настоящий первопроходец, но больше всего меня в нем всегда впечатляло то, каким семьянином он был. Я восхищаюсь этим в нем и любовью, которую он питал к своей семье. И это то, к чему я стремлюсь. Быть в состоянии сбалансировать эти два мира, почитать и уважать их вместе — это очень серьезный вызов, но такой достойный!



На вопрос о том, что, по его мнению, делает человека легендой, он ответил:



«Я думаю, артист, который пробивает себе дорогу, а затем продолжает расти и развиваться и продолжает оказывать влияние на дальнейшую карьеру, а не только на то, что он делал в самом начале. И Оззи, безусловно, один из таких людей. И то, как он стал первопроходцем в металл- и рок-музыке, а затем передал эстафету молодому поколению металл- и рокеров с помощью Ozzfest и всего этого наследия. Оставаться крутым до самой смерти — вот что делает тебя легендой!»







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