Новости
*

Killswitch Engage

*



14 авг 2025 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «BLACK SABBATH изменили мою жизнь»

20 июл 2025 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Главное высыпаться!»

3 июл 2025 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Гастроли с IRON MAIDEN были лучшими!»

25 июн 2025 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Перемен! Требовала моя душа»

24 июн 2025 : 		 HOWARD JONES спел с KILLSWITCH ENGAGE

17 июн 2025 : 		 Новое видео KILLSWITCH ENGAGE

12 апр 2025 : 		 HOWARD JONES присоединился на сцене к KILLSWITCH ENGAGE

10 апр 2025 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Альбом выходит в идеальный момент»

14 мар 2025 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE о задержке с выходом альбома

11 мар 2025 : 		 KILLSWITCH ENGAGE открыли тур

25 фев 2025 : 		 Новое видео KILLSWITCH ENGAGE

24 фев 2025 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Группы могут попасть в ловушку, если будут слишком угождать публике»

19 фев 2025 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Я хотел вновь воскресить в себе творца»

15 фев 2025 : 		 Басист KILLSWITCH ENGAGE: «Я обложку сделал, не ИИ!»

12 фев 2025 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Я основательно посидел и выплеснул все в новую пластинку»

28 янв 2025 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE о дружбе с бывшим

23 янв 2025 : 		 Новое видео KILLSWITCH ENGAGE

14 янв 2025 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Мы наслаждаемся разнообразием звучания»

21 дек 2024 : 		 Бывший вокалист KILLSWITCH ENGAGE готовит сольник

16 дек 2024 : 		 Барабанщик KILLSWITCH ENGAGE о новом альбоме

5 дек 2024 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE приглашает выйти из Матрицы

29 ноя 2024 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Брак меня поменял»

20 ноя 2024 : 		 Новая песня KILLSWITCH ENGAGE

25 сен 2024 : 		 KILLSWITCH ENGAGE выступили с бывшим

25 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

20 май 2024 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE и бывший вокалист сводятся
Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «BLACK SABBATH изменили мою жизнь»



JESSE LEACH в недавнем интервью WMMR спросили, смог ли он посмотреть что-то из финального концерта BLACK SABBATH:

«Да, только те клипы, которые попались в Интернете. Я не сидел и не смотрел целиком. На самом деле, это история рок-н-ролла. В конце концов, где бы мы были без SABBATH? Я большой поклонник SABBATH и Оззи, так что было приятно видеть, как люди отдают дань уважения им, их наследию — это прекрасно».

На вопрос, есть ли у него какие—нибудь запоминающиеся моменты, которыми он мог бы поделиться с Оззи или BLACK SABBATH, возможно, о том, как он впервые увидел их вживую или вышел с ними на сцену, Jesse ответил:

«Мне никогда не доводилось видеть SABBATH или Оззи вживую. Никогда. Никогда. Я бы сказал, что поворотным моментом для меня стало то, что я увидел Оззи на MTV, когда был ребенком, и первой песней, которую я увидел, был его дуэт с Lita Ford "Close My Eyes [Forever]". И то, как он выглядел. В детстве я думал: "Этот парень сумасшедший. Кто он такой?" Потому что я понятия не имел. Я вырос в очень уединенной христианской семье. Мой отец — священник, поэтому мне не разрешили это смотреть. Когда я увидел его в первый раз, я был очень заинтригован тем, кто этот парень, и я стал одержим Оззи Осборном, и, конечно, я услышал о голове летучей мыши и всем таком прочем. Итак, для меня сначала был Оззи, а о BLACK SABBATH я узнал позже. BLACK SABBATH были для меня чем-то большим, я открыл их для себя позже, просто потому, что они крестные отцы хэви-металла. Звучание гитары, все, что с ней связано, просто изменило для меня окружающий мир, как они изменили рок-н-ролл, когда только появились».




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 57

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом