Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «BLACK SABBATH изменили мою жизнь»



JESSE LEACH в недавнем интервью WMMR спросили, смог ли он посмотреть что-то из финального концерта BLACK SABBATH:



«Да, только те клипы, которые попались в Интернете. Я не сидел и не смотрел целиком. На самом деле, это история рок-н-ролла. В конце концов, где бы мы были без SABBATH? Я большой поклонник SABBATH и Оззи, так что было приятно видеть, как люди отдают дань уважения им, их наследию — это прекрасно».



На вопрос, есть ли у него какие—нибудь запоминающиеся моменты, которыми он мог бы поделиться с Оззи или BLACK SABBATH, возможно, о том, как он впервые увидел их вживую или вышел с ними на сцену, Jesse ответил:



«Мне никогда не доводилось видеть SABBATH или Оззи вживую. Никогда. Никогда. Я бы сказал, что поворотным моментом для меня стало то, что я увидел Оззи на MTV, когда был ребенком, и первой песней, которую я увидел, был его дуэт с Lita Ford "Close My Eyes [Forever]". И то, как он выглядел. В детстве я думал: "Этот парень сумасшедший. Кто он такой?" Потому что я понятия не имел. Я вырос в очень уединенной христианской семье. Мой отец — священник, поэтому мне не разрешили это смотреть. Когда я увидел его в первый раз, я был очень заинтригован тем, кто этот парень, и я стал одержим Оззи Осборном, и, конечно, я услышал о голове летучей мыши и всем таком прочем. Итак, для меня сначала был Оззи, а о BLACK SABBATH я узнал позже. BLACK SABBATH были для меня чем-то большим, я открыл их для себя позже, просто потому, что они крестные отцы хэви-металла. Звучание гитары, все, что с ней связано, просто изменило для меня окружающий мир, как они изменили рок-н-ролл, когда только появились».







