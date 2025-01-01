сегодня



Вокалист I PREVAIL: «Фанаты принимают нас просто замечательно!»



ERIC VANLERBERGHE в недавнем интервью обсудил последние синглы коллктива:



«В прошлом я уже пел кое-что иначе, например, немного гармоний и небольшие отрывки из прошлых песен. Так что я знал, что в этом что-то есть. Мы просто не совсем понимали, что именно… Я все еще учился и искал свой голос… И, да. Я очень рад, что люди услышат [полноформатный] альбом, потому что там гораздо больше того, что я могу исполнить».



На вопрос, приходилось ли ему "переучивать" себя или делать что-то по-другому теперь, когда он исполняет большую часть вокальных партий в I PREVAIL, Eric ответил:



«Нет, не совсем. Это было скорее обучение и эксперименты. Я заходил в кабинку, пел песню и думал: "О, ладно. Это немного выходит за рамки моей зоны комфорта. Давайте немного изменим тональность. Давайте подправим мелодию. Давайте немного подправим это". Итак, мы с группой многому научились, я изучал свой голос, а группа узнавала, что я умею делать и на что я способен. Но на концертах у меня есть David Benitez, спасибо этому парню, он определенно помог мне с разминкой, потому что раньше я просто глотал виски, расслаблялся и шел отрываться. Но теперь я думаю: "Ладно, мне нужно еще немного поработать над своим голосом"».



Что касается реакции поклонников The I PREVAIL на новую эру группы, Eric сказал:



«Всегда найдутся люди, которые влюблены в старый материал и в то, как все было раньше, и это понятно. Многие группы претерпевают изменения, и к этому нужно привыкнуть. Но в целом, все было потрясающе. Некоторые из новых песен, записанных только в первые 24 часа, были нашими самыми популярными песнями на данный момент. Мы видим, как многие люди приходят и говорят: "Ребята, я никогда по-настоящему не пробовал вас послушать. Я никогда не давал вам шанса, но я наткнулся на "Violent Nature", я наткнулся на "Into Hell", и, да, я возвращаюсь к прослушиванию, и мне это нравится". В общем, все в основном позитивно, и здорово, что у нас есть такие поклонники. Спасибо вам всем, кто слушает и поддерживает нас. Это был необходимый опыт, мы учились и росли, и я очень благодарен фанатам, которые поддерживали нас, и новым людям, которые интересовались нами. Это просто невероятно!»







