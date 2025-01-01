Arts
Новости
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 57
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 20
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 19
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 13
*DREAM THEATER выступили в Пловдиве 13
14 авг 2025 : 		 Вокалист I PREVAIL: «Фанаты принимают нас просто замечательно!»

18 июл 2025 : 		 Новое видео I PREVAIL

25 июн 2025 : 		 Вокалист I PREVAIL о новом альбоме

21 июн 2025 : 		 Новое видео I PREVAIL

24 май 2025 : 		 Новое видео I PREVAIL

18 май 2025 : 		 I PREVAIL расстались с вокалистом

7 окт 2024 : 		 Концертное видео HALESTORM и I PREVAIL

25 сен 2024 : 		 I PREVAIL обновили альбом

19 сен 2024 : 		 Новая песня ALL TIME LOW и I PREVAIL

16 июл 2024 : 		 LZZY HALE и I PREVAIL исполнили песню вместе

5 май 2024 : 		 Вокалист I PREVAIL о проблемах со здоровьем

17 мар 2023 : 		 Новое видео I PREVAIL

21 дек 2022 : 		 Концертное видео I PREVAIL

20 авг 2022 : 		 Новое видео I PREVAIL

13 июл 2022 : 		 Новое видео I PREVAIL

21 июн 2022 : 		 Новое видео I PREVAIL

30 авг 2020 : 		 Новое видео I PREVAIL

12 сен 2019 : 		 Новое видео I PREVAIL

20 мар 2019 : 		 Новое видео I PREVAIL

28 фев 2019 : 		 Новый альбом I PREVAIL выйдет в марте

18 май 2018 : 		 Новое видео I PREVAIL

24 ноя 2017 : 		 Новое видео I PREVAIL

23 авг 2017 : 		 Новое видео I PREVAIL

13 май 2017 : 		 Концертное видео I PREVAIL

24 окт 2016 : 		 Новое видео I PREVAIL

5 июл 2016 : 		 Новое видео I PREVAIL
Вокалист I PREVAIL: «Фанаты принимают нас просто замечательно!»



ERIC VANLERBERGHE в недавнем интервью обсудил последние синглы коллктива:

«В прошлом я уже пел кое-что иначе, например, немного гармоний и небольшие отрывки из прошлых песен. Так что я знал, что в этом что-то есть. Мы просто не совсем понимали, что именно… Я все еще учился и искал свой голос… И, да. Я очень рад, что люди услышат [полноформатный] альбом, потому что там гораздо больше того, что я могу исполнить».

На вопрос, приходилось ли ему "переучивать" себя или делать что-то по-другому теперь, когда он исполняет большую часть вокальных партий в I PREVAIL, Eric ответил:

«Нет, не совсем. Это было скорее обучение и эксперименты. Я заходил в кабинку, пел песню и думал: "О, ладно. Это немного выходит за рамки моей зоны комфорта. Давайте немного изменим тональность. Давайте подправим мелодию. Давайте немного подправим это". Итак, мы с группой многому научились, я изучал свой голос, а группа узнавала, что я умею делать и на что я способен. Но на концертах у меня есть David Benitez, спасибо этому парню, он определенно помог мне с разминкой, потому что раньше я просто глотал виски, расслаблялся и шел отрываться. Но теперь я думаю: "Ладно, мне нужно еще немного поработать над своим голосом"».

Что касается реакции поклонников The I PREVAIL на новую эру группы, Eric сказал:

«Всегда найдутся люди, которые влюблены в старый материал и в то, как все было раньше, и это понятно. Многие группы претерпевают изменения, и к этому нужно привыкнуть. Но в целом, все было потрясающе. Некоторые из новых песен, записанных только в первые 24 часа, были нашими самыми популярными песнями на данный момент. Мы видим, как многие люди приходят и говорят: "Ребята, я никогда по-настоящему не пробовал вас послушать. Я никогда не давал вам шанса, но я наткнулся на "Violent Nature", я наткнулся на "Into Hell", и, да, я возвращаюсь к прослушиванию, и мне это нравится". В общем, все в основном позитивно, и здорово, что у нас есть такие поклонники. Спасибо вам всем, кто слушает и поддерживает нас. Это был необходимый опыт, мы учились и росли, и я очень благодарен фанатам, которые поддерживали нас, и новым людям, которые интересовались нами. Это просто невероятно!»




просмотров: 59

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
