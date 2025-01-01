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*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 124
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки» 29
*TONY IOMMI, BILL WARD и GEEZER BUTLER о смерти Оззи 24
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 21
[= ||| все новости группы



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Junkyard

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|||| 4 авг 2025

Умер вокалист JUNKYARD



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Дэвид Роач, вокалист JUNKYARD, скончался от рака. Второго августа коллеги по группе написали:

«С глубоким прискорбием мы сообщаем о кончине Дэвида Роуча.

После тяжелой борьбы с раком Дэвид мирно скончался прошлой ночью дома, в любящих объятиях своей жены.

Он был одаренным артистом, исполнителем, автором песен и вокалистом, но, прежде всего, преданным отцом, мужем и братом.

Всеми помыслами с семьей Роуч и с теми, кто его любил»






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