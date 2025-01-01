4 авг 2025



Умер вокалист JUNKYARD



Дэвид Роач, вокалист JUNKYARD, скончался от рака. Второго августа коллеги по группе написали:



«С глубоким прискорбием мы сообщаем о кончине Дэвида Роуча.



После тяжелой борьбы с раком Дэвид мирно скончался прошлой ночью дома, в любящих объятиях своей жены.



Он был одаренным артистом, исполнителем, автором песен и вокалистом, но, прежде всего, преданным отцом, мужем и братом.



Всеми помыслами с семьей Роуч и с теми, кто его любил»











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