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4 авг 2025
Умер вокалист JUNKYARD
Дэвид Роач, вокалист JUNKYARD, скончался от рака. Второго августа коллеги по группе написали:
«С глубоким прискорбием мы сообщаем о кончине Дэвида Роуча.
После тяжелой борьбы с раком Дэвид мирно скончался прошлой ночью дома, в любящих объятиях своей жены.
Он был одаренным артистом, исполнителем, автором песен и вокалистом, но, прежде всего, преданным отцом, мужем и братом.
Всеми помыслами с семьей Роуч и с теми, кто его любил»
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