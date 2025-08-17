сегодня



Вокалист HELLOWEEN: «Еще в 99 думал, что Оззи долго не протянет»



Andi Deris в недавнем интервью коснулся темы кончины Оззи Осборна:



«Нам всем было грустно. В те времена он был, скорее всего, кумиром для всех. BLACK SABBATH всегда были в списке «А».



Я помню, как в те времена, в возрасте 13-14 лет, я с удовольствием крутил головой на рок-дискотеках. В те времена у нас были рок-дискотеки по всей Германии, и да, BLACK SABBATH были [большой] частью [моего музыкального воспитания] вместе с DEEP PURPLE и всем остальным».



Упомянув о смерти Оззи, Andi продолжил: «Грустная история, но, к счастью, я познакомился с ним в 1999 году, когда у нас был шанс выступить на нескольких фестивалях и концертах с BLACK SABBATH, воссоединившимися с Оззи. И он был милым человеком. Он всегда пропускал меня за кулисы: «Привет, Andi», и продолжал вести светские беседы. Но было видно, что это хороший человек. В нем не было ничего демонического или чего-то подобного; [он был] просто хорошим парнем. Но в те дни, помню, я очень волновался за него, потому что они всегда уносили его со сцены и заносили на сцену. У него была своя палатка в пяти-шести метрах за кулисами, где был кислород и все такое. И он ложился во время выступлений, чтобы немного расслабиться и продолжить. В те дни, в 1999 году, я уже думал: «Ну, думаю, он долго не протянет, потому что у него, типа, здоровье развалилось». Но он прожил еще 25, 26 лет. Так что я счастлив!»







