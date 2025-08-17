Arts
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 53
*Новое видео CORONER 23
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не был... 13
17 авг 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «Еще в 99 думал, что Оззи долго не протянет»

1 авг 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость»

25 июл 2025 : 		 Новая песня HELLOWEEN

21 июл 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «К сожалению, мы не г*и. Это был бы следующий шаг...»

29 июн 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN о «Chameleon»: «Это круто для BON JOVI»

28 июн 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN о сохранении вокала

20 июн 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «Мы не испытывали никакого давления»

13 июн 2025 : 		 Новое видео HELLOWEEN

27 май 2025 : 		 Вокалисты HELLOWEEN: «Внутри мы все гиганты, а потом появляются монстры»

13 апр 2025 : 		 Новый альбом HELLOWEEN выйдет летом

10 апр 2025 : 		 Альбом HELLOWEEN готов: первые семплы

2 апр 2025 : 		 Басист HELLOWEEN представляет новый релиз

18 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

16 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

14 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

13 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

12 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

10 мар 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «Не собирался я в IRON MAIDEN»

7 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

6 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

3 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

27 фев 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

25 фев 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

21 фев 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

13 фев 2025 : 		 Юбилейный сборник HELLOWEEN

31 янв 2025 : 		 Концертное видео HELLOWEEN
Вокалист HELLOWEEN: «Еще в 99 думал, что Оззи долго не протянет»



Andi Deris в недавнем интервью коснулся темы кончины Оззи Осборна:

«Нам всем было грустно. В те времена он был, скорее всего, кумиром для всех. BLACK SABBATH всегда были в списке «А».

Я помню, как в те времена, в возрасте 13-14 лет, я с удовольствием крутил головой на рок-дискотеках. В те времена у нас были рок-дискотеки по всей Германии, и да, BLACK SABBATH были [большой] частью [моего музыкального воспитания] вместе с DEEP PURPLE и всем остальным».

Упомянув о смерти Оззи, Andi продолжил: «Грустная история, но, к счастью, я познакомился с ним в 1999 году, когда у нас был шанс выступить на нескольких фестивалях и концертах с BLACK SABBATH, воссоединившимися с Оззи. И он был милым человеком. Он всегда пропускал меня за кулисы: «Привет, Andi», и продолжал вести светские беседы. Но было видно, что это хороший человек. В нем не было ничего демонического или чего-то подобного; [он был] просто хорошим парнем. Но в те дни, помню, я очень волновался за него, потому что они всегда уносили его со сцены и заносили на сцену. У него была своя палатка в пяти-шести метрах за кулисами, где был кислород и все такое. И он ложился во время выступлений, чтобы немного расслабиться и продолжить. В те дни, в 1999 году, я уже думал: «Ну, думаю, он долго не протянет, потому что у него, типа, здоровье развалилось». Но он прожил еще 25, 26 лет. Так что я счастлив!»




КомментарииСкрыть/показать 4 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

17 авг 2025
ElectricRetard
Я тоже удивился, что в день его смерти все комментарии в духе "как он не умер еще 30 лет назад" превратились в "как неожиданно".
17 авг 2025
father
ElectricRetard, сейчас появится Nord61 и объяснит, что Оззи неприкосновенен, помыслы его всегда были чистыми и святыми, и вообще надо устраивать паломничества к его мощам.
17 авг 2025
gravitgroove
О да, немецкие винтажные дискотеки
https://youtu.be/ZgTB4gLzsgo?si=fEQLqV74G_friHmY
17 авг 2025
S
SS-ULTRA
gravitgroove, ха, а кавер то прикольный)
Только клип кринжовый.
просмотров: 694

