KIRK WINDSTEIN: «Оззи был уникальным»



KIRK WINDSTEIN в интервью Capital Chaos TV поговорил про Оззи Осборна:



«Оззи есть Оззи. Такое может быть только один. Для меня BLACK SABBATH — крестные отцы хэви-металла. Они создали хэви-металл. Да, у таких групп, как [LED] ZEPPELIN, были элементы металла, и я люблю ZEPPELIN, но SABBATH не увлекались фолком или акустикой. Они сразу перешли к тяжелой музыке.



Оззи был человеком, который появляется раз в жизни. Я наслаждался его музыкой в SABBATH и как сольный исполнитель на протяжении многих лет.



Это печально. Мы теряем наших героев, людей, которые вдохновляли нас на создание музыки. Но это часть жизни.



Как человек, зарабатывающий на жизнь тяжелой музыкой, все, что я могу сделать, — это чествовать то, что дали нам эти ребята.



Нам будет вечно не хватать Оззи. Но, как кто-то сказал в Интернете, "Просто нажмите play"».







