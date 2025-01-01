сегодня



Новый альбом BLACK COUNTRY COMMUNION выйдет в 26



В недавнем интервью у Glenn'a Hughes'a спросили, какие планы у BLACK COUNTRY COMMUNION на будущее. Он ответил:



«Что ж, мы только что отыграли 10 концертов в Европе и записали их, и, похоже, в начале следующего года у нас выйдет концертный альбом. И я еще не говорил об этом, но да, в следующем году мы планируем выпустить альбом номер шесть, а за ним и концерты».



Он также упомянул концертный альбом BLACK COUNTRY COMMUNION в отдельном интервью Different Stages Radio. По поводу того, что происходит с BLACK COUNTRY COMMUNION на данный момент, Glenn сказал:



«Что ж, сейчас мы взяли паузу, потому что в июне мы отыграли 10 концертов в Европе, которые были фантастическими. На самом деле мы записывали весь тур, так что у нас будет концертный альбом. Он выйдет в начале следующего года. И, судя по всему, следующим летом будет несколько концертов».



На вопрос, состоятся ли эти концерты в Северной Америке или только в Европе, он ответил:



«Я надеюсь [что в Северной Америке будет несколько концертов]. Конечно, в Европе, на фестивалях, но я планирую поговорить с Joe и всеми остальными об Америке и Канаде в следующем году».







