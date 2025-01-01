Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 24
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 23
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 20
*KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 24
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 23
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 20
*KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи 19
[= ||| все новости группы



*

Black Country Communion

*



12 авг 2025 : 		 Новый альбом BLACK COUNTRY COMMUNION выйдет в 26

22 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления BLACK COUNTRY COMMUNION

16 июн 2025 : 		 Видео с выступления BLACK COUNTRY COMMUNION

9 июн 2025 : 		 BLACK COUNTRY COMMUNION открыли тур

11 фев 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления BLACK COUNTRY COMMUNION

14 июн 2024 : 		 Новое видео BLACK COUNTRY COMMUNION

6 май 2024 : 		 Новое видео BLACK COUNTRY COMMUNION

5 апр 2024 : 		 Новая песня BLACK COUNTRY COMMUNION

27 мар 2024 : 		 Видео с выступления BLACK COUNTRY COMMUNION

19 мар 2024 : 		 Первый за 6 лет концерт BLACK COUNTRY COMMUNION

2 мар 2024 : 		 Новый альбом BLACK COUNTRY COMMUNION выйдет летом

6 фев 2024 : 		 Бонус-трек от BLACK COUNTRY COMMUNION

28 янв 2024 : 		 Новый альбом BLACK COUNTRY COMMUNION выйдет летом

13 авг 2023 : 		 GLENN HUGHES о новом альбоме BLACK COUNTRY COMMUNION

7 авг 2023 : 		 GLENN HUGHES: «Мы все хотим, чтобы BLACK COUNTRY COMMUNION гастролировала»

3 авг 2023 : 		 9/10 BLACK COUNTRY COMMUNION

30 июн 2023 : 		 Новый альбом BLACK COUNTRY COMMUNION выйдет зимой

5 июн 2023 : 		 BLACK COUNTRY COMMUNION приступили к записи

26 мар 2023 : 		 BLACK COUNTRY COMMUNION анонсировали новое шоу

6 окт 2022 : 		 BLACK COUNTRY COMMUNION планируют выпустить альбом в 2023 году

4 авг 2021 : 		 Винилы BLACK COUNTRY COMMUNION выйдут осенью

14 окт 2020 : 		 BLACK COUNTRY COMMUNION планируют работу над альбомом

14 июл 2020 : 		 Новый альбом BLACK COUNTRY COMMUNION появится не раньше 2022 года

28 авг 2019 : 		 BLACK COUNTRY COMMUNION запишут альбом в 2021 году

4 июл 2018 : 		 BLACK COUNTRY COMMUNION вернутся в студию зимой

12 фев 2018 : 		 Новое видео BLACK COUNTRY COMMUNION
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новый альбом BLACK COUNTRY COMMUNION выйдет в 26



zoom
В недавнем интервью у Glenn'a Hughes'a спросили, какие планы у BLACK COUNTRY COMMUNION на будущее. Он ответил:

«Что ж, мы только что отыграли 10 концертов в Европе и записали их, и, похоже, в начале следующего года у нас выйдет концертный альбом. И я еще не говорил об этом, но да, в следующем году мы планируем выпустить альбом номер шесть, а за ним и концерты».

Он также упомянул концертный альбом BLACK COUNTRY COMMUNION в отдельном интервью Different Stages Radio. По поводу того, что происходит с BLACK COUNTRY COMMUNION на данный момент, Glenn сказал:

«Что ж, сейчас мы взяли паузу, потому что в июне мы отыграли 10 концертов в Европе, которые были фантастическими. На самом деле мы записывали весь тур, так что у нас будет концертный альбом. Он выйдет в начале следующего года. И, судя по всему, следующим летом будет несколько концертов».

На вопрос, состоятся ли эти концерты в Северной Америке или только в Европе, он ответил:

«Я надеюсь [что в Северной Америке будет несколько концертов]. Конечно, в Европе, на фестивалях, но я планирую поговорить с Joe и всеми остальными об Америке и Канаде в следующем году».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 80

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом