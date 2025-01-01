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Guns N' Roses

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|||| 3 авг 2025

STEVEN WILSON: «GUNS N' ROSES не стали выпускать мою версию их классики»



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STEVEN WILSON в недавнем интервью рассказал о сложностях в работе над пересведением альбомов GUNS N' ROSES "Use Your Illusion I" и "Use Your Illusion II":

«Трудности заключались в том, что группе не нравилось то, что я делал. Звукозаписывающая компания всё одобрила, я всё сделал, а потом группа всё отклонила. Так что единственное, что вышло, был мой ремикс на "November Rain" с добавлением настоящего оркестра. И это было обидно, потому что на этих альбомах много музыки — я думаю, я работал над 40 песнями, включая отрывки, би-сайды и так далее. А потом группа в принципе передумала и решила, что им это не нравится. Им не понравилось звучание Dolby Atmos, им не понравилась идея, что их музыка будет иметь пространственное звучание. Так что этот проект просто лежит на моём жёстком диске, его не выпустили и никто его не слышал. Очень жаль. Удивительные, потрясающие записи. Жаль, что дело увязло в политических интригах группы».

На вопрос, есть ли у него друзья из школы, университета, с которыми он до сих пор поддерживает связь и которые говорят: «Приятель, поставь альбомы «Use Your Illusion», над которыми ты работал», чтобы они могли их послушать, Steven ответил:

«Честно говоря, нет, потому что... Мы росли, когда ещё не было GUNS N' ROSES. Слушатели GUNS N' ROSES — это, скорее, следующее поколение. Я вырос в 1980-х, и группы, которые слушало мое поколение, — это THE SMITHS, THE CURE. Если металл, то это была бы METALLICA. Это не были бы GUNS N' ROSES. Это был бы альбом METALLICA "Master Of Puppets", а не GUNS N' ROSES «Appetite For Destruction». Так что я из другого поколения. Но иногда друзья приходят ко мне, я привожу их в студию и включаю им что-нибудь на полную громкость... Я спрашиваю: "На какой музыке вы выросли?" И обычно у есть что-то, над чем я работал, что они помнят из своего детства и что может их поразить».

Ремикс Уилсона песни «November Rain» был выпущен в составе бокс-сета GUNS N' ROSES «Use Your Illusion» 2022 года.




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