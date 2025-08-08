Arts
Новости
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 24
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 23
*KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи 19
*Вокалистка HALESTORM: «Печально видеть, как ушел один из Вел... 14
Ellefson-Soto

8 авг 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название говорит само за себя»

7 авг 2025 : 		 Новое видео ELLEFSON-SOTO

17 июл 2025 : 		 Новое видео ELLEFSON-SOTO

13 июл 2025 : 		 Новый альбом ELLEFSON-SOTO выйдет летом

21 мар 2025 : 		 ELLEFSON-SOTO выпустят новую пластинку

22 окт 2022 : 		 Видео с текстом от ELLEFSON-SOTO

30 сен 2022 : 		 Видео с текстом от ELLEFSON-SOTO

19 сен 2022 : 		 ELLEFSON-SOTO дали первый концерт

30 авг 2022 : 		 DAVID ELLEFSON и JEFF SCOTT SOTO выпустили новое видео

19 авг 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ELLEFSON-SOTO

25 июл 2022 : 		 DAVID ELLEFSON и JEFF SCOTT SOTO выпустят альбом осенью

24 янв 2022 : 		 JEFF SCOTT SOTO: «А мы кое-что сделали с David'ом!»

9 окт 2021 : 		 JEFF SCOTT SOTO — о проекте с DAVID'ом ELLEFSON'ом: «Пока висит»

24 мар 2021 : 		 DAVID ELLEFSON и JEFF SCOTT SOTO в ELLEFSON-SOTO
DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название говорит само за себя»



DAVID ELLEFSON в недавнем интервью рассказал о новой пластинке ELLEFSON-SOTO:

«Мы начали сочинять материал для первого альбома несколько] лет назад на Уэмбли. Гитарист Andy Martongelli уехал из Италии. И мы начали сочинять. У нас была запись, и он сказал: "Чувак, просто позови Jeff'a Scott'a Soto, чтобы он спел". Это было в 2021 году, во времена COVID. И я позвонил Jeff'у. Мы отправили несколько композиций друг другу. Звучало здорово. Мы просто продолжали отправлять материал. И наконец Jeff сказал: "Вместо того чтобы быть наёмным певцом, я бы хотел стать участником проекта". Это была музыка для всех нас. Я бы тоже так хотел. Я мог бы заплатить тебе, чтобы ты пел в каждой песне, но я думаю, что у нас получилось что-то очень крутое.

Первая пластинка, конечно, была посвящена поискам себя, так что на самом деле это я, Jeff и Andy Martongelli — и ещё наш барабанщик Paolo; он тоже из Италии. Так что половина группы — итальянцы, половина — американцы. Когда вышла первая пластинка, была отличная обратная связь, и мы с Andy начали сочинять вторую. Я хотел закончить всё до того, как Jeff отправится в тур с TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA в ноябре 2024 года. Так что это была наша цель и наш крайний срок, которого мы и придерживались. Мы сделали сведение пластинки в новом году, подготовили её к выходу, сняли видео».

На вопрос о том, какие отличия у первой и второй пластинок, он ответил:

«На второй пластинке мы ощущали себя немного комфортнее друг с другом, потому что нам просто музыкально комфортнее, лично мне комфортнее. И мы не были уверены, что когда-нибудь будет вторая пластинка.

Я считаю, что она отражает многие моменты моей жизни, и думаю, что она отражает жизнь каждого из нас. Я надеюсь, что наша аудитория будет согласна с тем, что вместе мы сильнее. И неважно, через что мы проходим, мы все проходим через трудности. Это называется жизнь. Это называется быть человеком. И я уверен, что стоит просто продолжать двигаться вперёд...

Помню, однажды я смотрел DVD по йоге, и инструктор сказал: "Как люди мы созданы для того, чтобы думать о будущем, а будущее — это и есть надежда". Вот почему, когда вы думаете, что всё кончено, надежда исчезает, мечты умирают, и всё заканчивается. Поэтому я считаю, что люди, по крайней мере в моей жизни, должны всегда говорить "да", всегда двигаться вперёд, потому что это поддерживает надежду. Это поддерживает огонь, и цель всегда впереди, а не позади, когда ты сетуешь и жалеешь, что всё было иначе. Всегда нужно двигаться вперёд. Так что я считаю, что "Unbreakable" в значительной степени символизирует, что мы просто продолжаем двигаться вперёд и создавать музыку!»




8 авг 2025
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
