Вокалист LACUNA COIL: «Оззи был нашим крестным отцом»



ANDREA FERRO в недавнем интервью рассказал о том, какое влияние на него оказал Оззи Осборн и BLACK SABBATH:



«Мы, конечно же, выросли на музыке BLACK SABBATH и были большими поклонниками TYPE O NEGATIVE — для нас TYPE O NEGATIVE был своего рода реинкарнацией звучания BLACK SABBATH. И именно так мы открыли для себя это звучание. А потом мы вернулись к BLACK SABBATH благодаря TYPE O NEGATIVE. Всегда так бывает — ты растёшь и слушаешь что-то, потом понимаешь, откуда взялось первоначальное вдохновение, так что мы тоже стали большими фанатами BLACK SABBATH. Плюс мы сыграли на двух Ozzfest в Америке, в 2004 и 2006 годах, и познакомились с Оззи и [его женой и менеджером] Шэрон. Нас выбрали [дети Оззи и Шэрон] Келли и Джек, когда мы впервые участвовали в Ozzfest в 2004 году на второй сцене.



Для нас Оззи всегда был как крестный отец, даже если мы не знали его очень хорошо. Мы встретились с ним всего на мгновение. Но все равно для нас он всегда был важной фигурой. Он был для нас как родной дядя, не только потому, что вдохновлял нас в музыке, но и потому, что дал нам особый шанс проявить себя и выйти на североамериканский рынок. А для группы из Италии это не так просто и не так часто случается. Поэтому для нас Оззи всегда был почти как отец, мы чувствуем, что обязаны ему, потому что он был очень добр к нам, как и Шэрон, и в 2006 году мы были переведены на главную сцену. Это действительно изменило нашу жизнь.



Когда мы [выступали на Ozzfest] в 2004 году, хедлайнером был BLACK SABBATH в оригинальном составе, и мы общались с ними за кейтерингом и подружились с их барабанщиком Bill'ом Ward'ом. У него была радиопрограмма на студенческом радио в Калифорнии, и он ставил наши песни в эфир. Он всегда говорил нам: «Эй, я все время ставлю ваши песни в своей программе». И когда мы получили поддержку от Pearl Drums во время Ozzfest, он пришел в наш тур-автобус, собрал барабанную установку вместе с нашим барабанщиком, попробовал барабаны и их расстановку. Это был сюрреалистический момент — видеть Bill'a Ward'a рядом с собой, испытывающего барабанную установку, обсуждающего барабаны, приходящего с нами пообедать в кейтеринг. Это был уникальный опыт. А когда мы выступали в 2006 году, Оззи был хедлайнером со своей личной группой, так что мы могли смотреть оба сета каждый вечер в течение всего лета. Поэтому для нас Оззи — это определенно особенная, уникальная личность».



Размышляя о смерти Оззи, которая произошла чуть более двух недель после последнего выступления певца на мероприятии «Back To The Beginning» в родном городе BLACK SABBATH, Бирмингеме, Великобритания, Andrea сказал:



«Конечно, это было очень печально, но было также очень здорово... Я смотрел трансляцию концерта «Back To The Beginning», и было здорово видеть, что он еще раз вышел на сцену ради своих поклонников, участвуя в благотворительном мероприятии вместе со всеми этими великолепными группами и друзьями, потому что мы знаем большинство из этих людей, потому что мы участвовали в турах с большинством из них. И это было отрадно, потому что, по крайней мере, он успел это сделать, прежде чем, вероятно, понял, что у него не так много времени впереди. И поэтому это было одновременно и грустно, и трогательно, но я был рад за него, что он смог это сделать. С другой стороны, было понятно, что это будет своего рода реальное окончание. И поэтому это была печальная новость. Но с другой стороны, я рад, что у него была возможность это сделать».







