3 авг 2025



DIZZY REED представил новый трек



"Earn It 2 Burn It", новая песня DIZZY REED, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Rock 'N' Roll Chose Me", выход которого запланирован на 22 августа на 50q Records:



01. Revolution L.A.

02. D.I.B.

03. Contact

04. Bombz Away

05. Born A Number

06. Intro Thru The Outro

07. Earn It 2 Burn It

08. Falling Down 2gether

09. Rock 'N' Roll Chose Me

10. My Wounds Don't Bleed







