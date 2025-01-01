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DEF LEPPARD работают над новым материалом



Joe Elliott в недавнем интервью подтвердил, что DEF LEPPARD работают над новым альбомом:



«Мы рады, что технологии позволяют нам это сделать. Мы собираемся вместе метафорически, а не физически, и постоянно проводим масштабные встречи. Таким образом, пять человек могут работать над одной и той же песней одновременно, и это добавляет остроты тому, что вы делаете. Ноутбуки превратились в Abbey Road» (отсылка к всемирно известной лондонской музыкальной студии, которая была домом для THE BEATLES и местом рождения миллионов музыкальных записей, которые помогли сформировать нашу сегодняшнюю популярную культуру).







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