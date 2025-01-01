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BRIAN 'HEAD' WELCH: «Я был шокирован новостью о смерти Оззи»



BRIAN 'HEAD' WELCH в подкасте "Beardo & Weirdo" ответил на вопрос, что для него значил Оззи Осборн:



«Если Angus и AC/DC были группой, которая разожгла огонь, то Оззи и [покойный Рэнди Роудс подлили в него масла».



На вопрос, встречался ли он когда-нибудь с Оззи, он ответил:



«Боже мой, братан. Мы провели так много туров и концертов с Оззи за последние десятилетия — конечно, не за последние 10 лет или около того, но очень много, братан. Наш первый тур по аренам был с Оззи, и в нем участвовали Оззи, DEFTONES и KORN. И в одном из этих туров мы получили золото. По-моему, мы провели два тура по аренам в поддержку нашего первого альбома с Оззи, если я правильно помню. Но мы стали золотыми, и мы не знали об этом, пока Оззи и [его жена и менеджер] Шэрон не зашли в нашу гримерку с бутылками шампанского и не сказали нам, что мы получили золотой статус. Но не только это, они говорили нам, что у нас будет долгая музыкальная карьера, когда мы только начинали. Мы не гастролировали целый год… Я имею в виду, что самым культовым менеджером в истории метала является Шэрон Осборн, которая привела Оззи — [она] спасла ему жизнь, братан. Когда он был в том отеле после [ухода] из SABBATH, она спасла ему жизнь, подняла его на ноги и дала ему возможность реализовать более успешную карьеру, чем у него была раньше. И она говорит нам, что у нас будет долгая музыкальная карьера. Я просто спрашиваю себя: "Сплю ли я прямо сейчас?"



Оззи внушал мне страх с самого первого дня. Jonathan был с ним близок. Он постоянно писал ему эсэмэски и все такое, но когда я увидел Оззи, мне захотелось сбежать, потому что я никак не мог перестать смотреть на него как на некого гиганта, и я просто скажу какую-нибудь глупость, потому что у меня на стене висели его плакаты. Я познакомился с ним, когда у него играл Brad Gillis из NIGHT RANGER. Это было вскоре после того, как Рэнди, к сожалению, скончался. Но у меня на стене висели плакаты с Оззи — помните, когда у него были клыки и изо рта текла кровь? Потом у него появились эти маленькие чуваки ростом в два фута, в мантиях и все такое. И моя мама сказала: "Нельзя, чтобы это висело на стене". А мой папа сказал: "Оставь его в покое. Оставь его в покое".



Братан, я просто говорю тебе, что эти две пластинки сделали со мной в шестом классе, "Diary Of A Madman" и "Blizzard Of Ozz", именно тогда я стал одержим музыкой».



На вопрос, смотрел ли он и другие участники KORN финальное выступление Оззи и BLACK SABBATH, которое состоялось 5 июля в Villa Park в родном городе легендарной хэви-металл группы Бирмингеме, Великобритания, Brian ответил:



«Да, определенно. И, чувак, я думаю, мы все сейчас просто в шоке от того, что [он умер] 17 дней спустя. Я знаю, что ему было тяжело, но, вероятно, никто не предполагал, что это произойдет так скоро. Я духовный человек, и я смотрю на это как на милость Божью. Потому что время шокирующее. И вообще, он мог бы сдать экзамен перед концертом. Это просто выглядит как добрый жест, что обстоятельства — называйте это как хотите, но обстоятельства были невероятными, что он смог сделать это в последний раз со всеми своими самыми близкими друзьями».



На вопрос о том, преодолел ли он когда-нибудь свою нервозность по поводу разговора с Оззи и действительно ли сблизился с певцом, когда они были вместе в туре, Brian ответил:



«[Я] никогда не смог бы этого сделать, братан. Он просто был слишком крутым для меня. Со всеми остальными, братан, я мог бы заниматься этим целый день, но что-то в Оззи было такое, что я просто выдавливал ему "привет" и шел куда-то... Шэрон была милой. Она была такой милой, и я чувствовал себя более комфортно рядом с ней. Его дети, мы познакомились с ними, когда они были совсем малышами в 94-м, 95-м. И он тоже был замкнутым».



На вопрос, заходил ли Оззи когда-нибудь в гримерку KORN, когда они были вместе в туре, чтобы просто поздороваться и поделиться какими-нибудь забавными моментами с группой поддержки, Brian ответил:



«Время от времени, да, но в самом начале вы должны помнить, что, по-моему, это была его первая попытка завязать с алкашкой. И вот Оззи сидел у себя на беговой дорожке, пытаясь оставаться в форме, стараясь держаться подальше от всех, кто балдеет и веселится как сумасшедший. В общем, он нечасто появлялся на публике. И даже Jonathan ... никто не был близок с Оззи с самого начала. Потому что мы были детьми, братан. Он был Оззи. Он был круче всего. Но шли годы — наступил 95-й, и мы отправились с ним в еще один, третий, четвертый тур на Ozzfest в 2003 году, примерно за год до того, как я покинул KORN. И, чувак, я смотрю на наше первое турне с ним как на вход в мир музыки, и я так благодарен за то, что у меня было это каждый день. Я впитывал все и смотрел его шоу каждый вечер. А потом, во время последнего тура, в котором мы с ним участвовали, я принимал метамфетамин. Я так сильно веселился. Я ехал в своем автобусе. Я не посмотрел ни одного концерта. На заднем плане я слышал "Crazy Train". И я просто думаю: "Я трачу впустую весь свой тур, вдыхая наркотики, а мой герой где-то там". И я очень сожалею об этом. Но у нас осталось очень много хороших воспоминаний. Поэтому стараюсь помнить только положительные моменты!»







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