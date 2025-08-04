4 авг 2025



DIMMU BORGIR работают над новым материалом



SILENOZ в недавнем интервью подтвердил, что DIMMU BORGIR работают над новым материалом и ответил на вопрос, когда приходит понимание, что альбом готов:



«Что ж, всегда есть время, когда ты можешь работать, работать и работать над этим, но в то же время ты должен его отпустить. То же самое происходит, когда у тебя есть ребенок, и он растет. Ты должен как-то выпустить это из своей скорлупы, и как только это будет сделано, да, тогда все будет. Однако с некоторыми из песен мы живем очень много лет, прежде чем их записать на альбом. Так что мы можем ходить туда-сюда, туда-сюда, и когда мы, наконец, отправимся в главную студию, чтобы снова записать все партии, у нас практически все готово. Потому что мы прорабатываем все, вплоть до мельчайших деталей, прежде чем приступать к записи настоящих альбомов, мы можем жить с песнями и вносить небольшие изменения то тут, то там. Даже спустя месяцы, а может быть, и годы, вы можете вернуться назад и сказать: "Да, давайте немного подправим это"».



На вопрос о том, какой совет он дал бы молодым, подающим надежды музыкантам, которые мечтают создать группу, он сказал:



«Что ж, я бы посоветовал попробовать найти свое место в группе или в созвездии музыкантов и делать то, что у вас хорошо получается. И в этом смысле в группе есть место для каждого. И попытайтесь понять, кто больше подходит для роли лидера, потому что не каждый может быть лидером. Давайте посмотрим правде в глаза — быть в группе — это не демократия. Это работает только до определенного момента. Все хотят быть рядом, когда вы принимаете простые и крутые решения, но когда вам приходится принимать плохие решения, негативные и все такое прочее, тогда вы отдаляетесь от демократии и руководства».



На вопрос, делится ли лидерство в DIMMU BORGIR в соотношении 50 на 50 между ним и вокалистом Shagrath'ом, он ответил:



«Знаете что? Есть очень мало вопросов, по которым мы расходимся во мнениях. Я склонен обращать внимание на все остальное, в чем мы на самом деле согласны. И сейчас у нас, вероятно, больше, чем когда-либо, общего стремления, хотя это, возможно, звучит немного странно, но это факт. И я полагаю, что мы достаточно уважаем друг друга, наш бренд, нашу историю и наследие, чтобы не испортить все это, если вы понимаете, что я имею в виду. Так что, да, если нужно принять трудное решение, то мы делаем это вместе».







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