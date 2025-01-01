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Новости
*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 124
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки» 29
*TONY IOMMI, BILL WARD и GEEZER BUTLER о смерти Оззи 24
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 21
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*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 124
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки» 29
*TONY IOMMI, BILL WARD и GEEZER BUTLER о смерти Оззи 24
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 21
[= ||| все новости группы



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Opeth

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4 авг 2025 : 		 OPETH почтили память Оззи

23 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления OPETH

8 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления OPETH

5 июн 2025 : 		 Новое видео OPETH

20 апр 2025 : 		 Вокалист OPETH о развитии коллектива

15 апр 2025 : 		 Гитарист OPETH о дебютном сольном альбоме

29 мар 2025 : 		 OPETH взяли GRAMMIS

24 мар 2025 : 		 Гитарист OPETH планирует сольный альбом

14 фев 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления OPETH

22 янв 2025 : 		 Гитарист OPETH: «Мы как единое целое стали сильнее, чем когда-либо»

10 янв 2025 : 		 Лидер OPETH почтил память отца шведского металла

9 янв 2025 : 		 Лидер OPETH о Поле Ди'Анно

24 дек 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления OPETH

17 дек 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления OPETH

12 дек 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления OPETH

1 дек 2024 : 		 Гитарист OPETH о новой пластинке: «Для меня это особенный альбом»

29 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления OPETH

26 ноя 2024 : 		 Гид по новому альбому OPETH

23 ноя 2024 : 		 Гитарист OPETH о новой пластинке: «Это шаг вперёд»

10 ноя 2024 : 		 Гитарист OPETH о новом барабанщике

8 ноя 2024 : 		 Демонстрационное видео от OPETH

3 ноя 2024 : 		 Видео с выступления OPETH

31 окт 2024 : 		 Видео с выступления OPETH

17 окт 2024 : 		 Лидер OPETH о знакомстве с IAN ANDERSON

8 окт 2024 : 		 Лидер OPETH о решении использовать экстремальный вокал на новой пластинке

5 окт 2024 : 		 Юбилейный винил OPETH выйдет осенью
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|||| сегодня

OPETH почтили память Оззи



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OPETH почтили память Оззи Осборна в рамках выступления первого августа на фестивале Beyond The Gates исполнив кавер-версию композиции BLACK SABBATH "Solitude".




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