4 авг 2025



Готовится документальный фильм о CANDLEMASS



начат сбор средств на документальный фильм о CANDLEMASS. "9 Lives Of Doom – The Story Of Candlemass" расскажет сорокалетнюю историю коллектива, отметив все взлеты и падения. Удачно, что недавно Mats Björkman нашел коробку с пленками, на которых более 50 часов видео.



Сообщается, что после юбилейного шоу в Афинах, группа отправится в студию, где запишет новый последний альбом.







