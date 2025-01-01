сегодня



Гитарист GREAT WHITE: «Оззи дал послушать "No More Tears" в самолете»



MICHAEL LARDIE в недавнем интервью поговорил об Оззи Осборне:



«Пара моментов. Мы действительно выступали на [фестивале] в Роскилле в Дании, и там был хедлайнер — Оззи. Так что мы смогли его увидеть, но не особо много с ним поговорили. Но лучшая история, которая у меня есть, — это то, что мы вместе летели в Лондон, Оззи и его сольная группа и мы. И он прогуливался по самолету, здороваясь с [вокалистом GREAT WHITE] Джеком [Расселлом], мы болтали, и все такое прочее. И у него был DAT-плеер. Не знаю, помните ли вы эти цифровые кассеты. Он обращается к ребятам из группы и нашему тогдашнему менеджменту и говорит (с британским акцентом): "Это моя новая пластинка. Не могли бы вы пойти послушать ее?" А это был "No More Tears". И когда вы впервые надеваете наушники и слышите этот рифф, вы только и можете сказать: "О боже..." Для меня это было своего рода вершиной его мастерства в качестве Принца Тьмы. С ним был отличный гитарист, и это было просто великолепное сочетание всего. И в этой пластинке было столько жесткости и энергии. Во-первых, было приятно видеть его в самолете, но, во-вторых, иметь возможность послушать эту запись раньше, чем это сделал кто-либо другой, и уж точно широкая публика...»



Размышляя о наследии Оззи, он сказал:



«Вы думаете о людях, которые сыграли очень важную роль в нашем музыкальном жанре. Он был в значительной степени тем человеком, который создал стиль музыки с SABBATH, и это как бы перешло в… И я не понимаю, как это может быть не заложено в ДНК человека, который играет хард-рок. В вашей музыке обязательно должно быть что-то от SABBATH. Я имею в виду, я помню, как слушал "Master Of Reality", когда мне было лет 12, и разучивал "Sweet Leaf". Так что эта часть того, что он значил для всех нас, — невероятно крутая вещь. И тот факт, что у нас с ним тоже были близкие отношения, — это то, чем я всегда буду дорожить».



На вопрос ведущего, заставляет ли его "задуматься" о будущем GREAT WHITE уход таких рок-легенд, как Оззи и Джек, и как долго он и его коллеги по группе хотят оставаться в турне, Michael ответил:



«Ну, трудно сказать. На данный момент мы все еще чувствуем себя неплохо. И мы подсчитывали количество лет — например, Audie Desbrow, барабанщик [GREAT WHITE], и я в группе с 85-го, так что в этом году нам исполняется 40 лет. Поэтому, когда вы смотрите на это с такой точки зрения, вы, конечно, можете думать о смертности и все такое. Но вы не знаете, сколько еще вы сможете этим заниматься, однако на данный момент я могу сказать, что все здоровы, счастливы и по-прежнему любят этим заниматься. Так что трудно сказать — пять, семь, десять лет. Трудно сказать, но нам повезло, что у нас есть каталог музыки, на которую, кажется, откликаются люди, и они хотят продолжать приходить и видеть нас. Таким образом, это продолжающееся взаимодействие между нами и аудиторией. Если у нас будет возможность выходить на сцену и играть, мы все еще будем достаточно здоровы, чтобы делать это хорошо, что, очевидно, очень важно для нас, мы продолжим это делать. Единственное, что, вероятно, затрудняет нашу работу, — это то, как мы путешествуем сейчас, но это совсем другое дело, потому что мы как воины выходного дня. Например, в эти выходные мы собираемся навестить вас, ребята. В пятницу мы будем в Бэй-Сити (штат Мичиган), а в субботу — в Мортоне, штат Миннесота, что примерно в полутора часах езды от Миннеаполиса. Вот такое у нас расписание на завтра. И это все ранние рейсы. Вот тот единственный недостаток, который я мог бы назвать. Я к тому, что фанаты прекрасны. Мы по-прежнему проводим от 45 до 50 концертов в год».







