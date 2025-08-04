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BOB ROCK защищает Load и Reload METALLICA



BOB ROCK в недавнем интервью "The Metallica Report" обсудил альбомы Load и Reload:



«Важное изменение в «Load» и «Reload» в том, что они создали их под влиянием других групп — я не знаю, чья это была идея, может быть, это придумал Ларс Ульрих, потому что он такой человек, который мыслит масштабно и смотрит на музыку, возможно, так же, как я. Он вдруг сказал: "Мне нравятся такие группы, как AEROSMITH, THE ROLLING STONES, GUNS N' ROSES". Там два гитариста. До "Load" James играл все ритм-партии. Так что идея заключалась в том, что Kirk будет играть ритм-партии вместе с James'ом, и это изменило всё. И некоторым людям это не нравится».



Рок рассказал о продюсировании этих альбомов:



«Вернёмся к "Чёрному альбому". Когда я впервые встретил их, они рассказали мне, как они записываются. Так что, по сути, они знали, как Flemming Rasmussen создаёт альбомы. Я не буду вдаваться в подробности, почему и как, но я так не делаю. И я сказал им: "Я так не делаю. Я записываю всё вживую". А они спросили: "Почему ты так делаешь?" И я им объяснил. Я сказал, что предыдущий подход машинальный. Другими словами, нельзя вернуться и исправить барабаны. Невозможно это изменить. И невозможно по-настоящему понять, что из себя представляет вся песня, пока не закончишь её. Но когда всё записывается вживую, получается хороший пример практически всего, всех партий. Newsted не играл на басу как басист. Он просто дублировал гитару. Так что я научил его: "Чувак, будь басистом". Есть моменты, когда он играет не гитарный рифф, а играет с барабанами. И этого бы никогда не произошло, если бы он просто играл по клику под гитары. Так что это открыло новые возможности, и в этом моя заслуга, что я открыл им эту дверь, потому что они поняли, благодаря записи "Чёрного альбома", что в этом было что-то особенное, и в "Load" они это приняли. А потом у них появились разные влияния, потому что они были в туре три года или около того. Мы начали с одинаковых форм, с риффов, которые они придумали. Но потом — история уже известна — я думаю, мы создали 26 треков. Мы проработали над этим год, и у James'a было три варианта вокала. И я сказал: "На всё это уйдёт пять лет, чёрт возьми". Поэтому мы приняли решение разделить альбом. А потом приняли решение, что нам нужно уехать из города, потому что у всех появились дети. Участники группы женились, и ничего не происходило. Поэтому я сказал: "Нам нужно уехать отсюда". И мы выбрали Нью-Йорк. В Нью-Йорке всё изменилось. Они начали интересоваться другими вещами и экспериментировать, например, Hetfield начал слушать LYNYRD SKYNYRD. Так что они занялись разными вещами, и, как по мне, это нормально для группы.



Я не следую правилам металла, что, вероятно, неправильно, и я сожалею об этом. Потому что мои отношения с METALLICA таковы, что я человек, который любит песни, и поэтому для меня важно, в каком стиле они исполняются. Я до сих пор слушаю "Led Zeppelin I" и говорю: "Нет ничего лучше этого". И это неправда, но дело в песнях и в том, как они их исполняют. И поэтому, когда они переключились, я не был против. Я не говорил: "Нет, мы должны копировать "Чёрный альбом". Я был рад, что мы не копировали его, потому что невозможно создать "Чёрный альбом" снова. Когда ты создаёшь такие альбомы, всё сходится воедино — моё состояние, их состояние, ситуация с культурой и музыкой. И поэтому я принял тот факт, что они хотели быть немного свободнее и все эти другие влияния, а не только металл-группы, на которых они выросли, начали проявляться. Итак, мы оказались в Нью-Йорке, открывая для себя то, что было, потому что это были только базовые треки».



Он также рассказал об отличиях «Load» и «Reload»:



«Они звучат по-разному. И на то есть причина. Когда мы были в Нью-Йорке, у них не было того оборудования, которое мы использовали раньше, — SSL 6000. Во всех доступных студиях были SSL 9000. Они звучат иначе. И мы с Рэнди Стаубом были недовольны тем, что оборудование выходило из строя, а качество падало. В любом случае я не буду вдаваться в подробности, но это дело вкуса. Обычно я подобное не использую, но нам пришлось на этом работать, чтобы закончить работу. Поэтому, когда я слушаю "Load" и когда меня попросили написать об переиздании обоих альбомов, я поговорил с Ларсом об этом и сказал: "Они совершенно разные по звучанию". "Reload" агрессивен. Но нужно понимать — люди любят "Load". Они не знают того, что знаю я. И им не важно, что знаю я. Но для меня было совершенно очевидно, что они очень разные. И тогда я возвращаюсь к вопросу "почему" и всему остальному.



Я бы хотел пересвести "Load" [смеётся], но этого никогда не произойдёт. В любом случае, они сильно отличаются. Запись альбома проходит в определённой обстановке, и "Load" — именно такой альбом. Это отличный альбом. На самом деле мои дети любят "Load" больше, чем "Reload". Они любят "Load" по какой-то причине. Но когда включаешь "Fuel" из "Reload", то думаешь: "О". Звучание более агрессивное. Оно больше похоже на группу. Это критическое восприятие. Потому что я был шокирован. Я послушал оба альбома и подумал: "Какого чёрта?" Вот так».







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