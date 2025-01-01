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*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 124
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки» 29
*TONY IOMMI, BILL WARD и GEEZER BUTLER о смерти Оззи 24
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 21
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*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 124
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки» 29
*TONY IOMMI, BILL WARD и GEEZER BUTLER о смерти Оззи 24
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 21
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Linkin Park

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4 авг 2025 : 		 Концертное видео LINKIN PARK

28 июл 2025 : 		 MIKE SHINODA: «Я не хотел, чтобы история LINKIN PARK закончилась с уходом Честера»

21 июл 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления LINKIN PARK'07

23 июн 2025 : 		 Басист LINKIN PARK: «В истории группы самым трагичным событием, несомненно, была потеря Честера»

1 июн 2025 : 		 LINKIN PARK выступили перед матчем ПСЖ-Интер

19 май 2025 : 		 Лидер LINKIN PARK: «С METALLICA был один из трех лучших наших туров»

5 май 2025 : 		 Лидер LINKIN PARK: «EMILY отлично справляется!»

28 апр 2025 : 		 LINKIN PARK открыли тур по Северной Америке

25 апр 2025 : 		 Новая песня LINKIN PARK

12 апр 2025 : 		 Басист LINKIN PARK о новой вокалистке

28 мар 2025 : 		 Новое видео LINKIN PARK

22 мар 2025 : 		 EMILY ARMSTRONG о первой сессии с LINKIN PARK

16 фев 2025 : 		 Видео с выступления LINKIN PARK

2 фев 2025 : 		 LINKIN PARK открыли тур

24 янв 2025 : 		 А капелла версия нового альбома LINKIN PARK

13 дек 2024 : 		 Концертное видео LINKIN PARK

6 дек 2024 : 		 Концертное видео LINKIN PARK

29 ноя 2024 : 		 Концертное видео LINKIN PARK

27 ноя 2024 : 		 EMILY ARMSTRONG о появлении в LINKIN PARK: «Я будто попала в Диснейленд»

25 ноя 2024 : 		 Лидер LINKIN PARK: «Мы позволили всему случиться естественным образом»

20 ноя 2024 : 		 Лидер LINKIN PARK об отсутствии на концертах Brad'a Delson'a

15 ноя 2024 : 		 Новый альбом LINKIN PARK доступен для прослушивания. И стрим, был

14 ноя 2024 : 		 Новое видео LINKIN PARK

11 ноя 2024 : 		 PAGE HAMILTON присоединился на сцене к LINKIN PARK

4 ноя 2024 : 		 LINKIN PARK исполнили новую песню

4 ноя 2024 : 		 LINKIN PARK выступили на открытии League Of Legends World Championship
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|||| 4 авг 2025

Концертное видео LINKIN PARK



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The Emptiness Machine (Live at Wembley), новое концертное видео LINKIN PARK, доступно для просмотра ниже.




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