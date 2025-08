4 авг 2025



Новое видео GREEN CARNATION



The Shores of Melancholia, новое видео GREEN CARNATION, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 'A Dark Poem, Part I: The Shores of Melancholia, релиз которого намечен на пятое сентября.







просмотров: 100