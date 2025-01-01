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*Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки» 29
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Ремастированный трек от LED ZEPPELIN



LED ZEPPELIN опубликовали визуальный трек к композиции The Rover, которая взята из юбилейной версии альбома Physical Graffiti:

LP 1 – Side A:
“Custard Pie” (Remaster)
“The Rover” (Remaster)
“In My Time Of Dying” (Remaster)

LP 1 – Side B:
“Houses Of The Holy” (Remaster)
“Trampled Under Foot” (Remaster)
“Kashmir” (Remaster)

LP 2 – Side A:
“In The Light” (Remaster)
“Bron-Yr-Aur” (Remaster)
“Down By The Seaside” (Remaster)
“Ten Years Gone” (Remaster)

LP 2 – Side B:
“Night Flight” (Remaster)
“The Wanton Song” (Remaster)
“Boogie With Stu” (Remaster)
“Black Country Woman” (Remaster)
“Sick Again” (Remaster)

LP 3 – Side A:
“Brandy & Coke” (Trampled Under Foot) [Initial / Rough Mix]
“Sick Again” (Early Version)
“In My Time Of Dying” (Initial / Rough Mix)

LP 3 – Side B:
“Houses Of The Holy” (Rough Mix with Overdubs)
“Everybody Makes It Through (In The Light)” (Early Version / I)
“Boogie With Stu” (Sunset Sound Mix)
“Driving Through Kashmir” (Kashmir Rough Orchestra Mix)




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