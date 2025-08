сегодня



Ремастированный трек от LED ZEPPELIN



LED ZEPPELIN опубликовали визуальный трек к композиции The Rover, которая взята из юбилейной версии альбома Physical Graffiti:



LP 1 – Side A:

“Custard Pie” (Remaster)

“The Rover” (Remaster)

“In My Time Of Dying” (Remaster)



LP 1 – Side B:

“Houses Of The Holy” (Remaster)

“Trampled Under Foot” (Remaster)

“Kashmir” (Remaster)



LP 2 – Side A:

“In The Light” (Remaster)

“Bron-Yr-Aur” (Remaster)

“Down By The Seaside” (Remaster)

“Ten Years Gone” (Remaster)



LP 2 – Side B:

“Night Flight” (Remaster)

“The Wanton Song” (Remaster)

“Boogie With Stu” (Remaster)

“Black Country Woman” (Remaster)

“Sick Again” (Remaster)



LP 3 – Side A:

“Brandy & Coke” (Trampled Under Foot) [Initial / Rough Mix]

“Sick Again” (Early Version)

“In My Time Of Dying” (Initial / Rough Mix)



LP 3 – Side B:

“Houses Of The Holy” (Rough Mix with Overdubs)

“Everybody Makes It Through (In The Light)” (Early Version / I)

“Boogie With Stu” (Sunset Sound Mix)

“Driving Through Kashmir” (Kashmir Rough Orchestra Mix)







